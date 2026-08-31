FOTO Jelena Đoković šokirana, a Novak uplakan na klupi. Ovo mu se nije dogodilo 20 godina!

NEW YORK - U prvom kolu US Opena argentinski je tenisač Mariano Navone pobijedio Novaka Đokovića sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 nakon četiri sata i 36 minuta igre. Đoković je tijekom meča imao navodne probleme s leđima, a pratila ga je i supruga Jelena
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Pohod na 25. Grand Slam titulu nije dobro počeo ni završio za legendarnog srpskog tenisača Novaka Đokovića (39).
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Pohod na 25. Grand Slam titulu nije dobro počeo ni završio za legendarnog srpskog tenisača Novaka Đokovića (39). |
Foto: ROBERT DEUTSCH
Pohod na 25. Grand Slam titulu nije dobro počeo ni završio za legendarnog srpskog tenisača Novaka Đokovića (39).
| Foto: ROBERT DEUTSCH
U prvom kolu New Yorka slavio je argentinski tenisač Mariano Navone sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 nakon četiri sata i 36 minuta igre.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Meč je s tribina pratila njegova surpuiga Jelena s djecom.
| Foto: Robert Deutsch/Reuters
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Đoković je tijekom meča imao navodne probleme s leđima.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Jeenah Moon
Đoković je solidno ušao u meč protiv Navonea, iako je izgubio prvi set u tie-breaku.
| Foto: Jeenah Moon
Foto ROBERT DEUTSCH
Činilo se kao da će Srbin način put do pobjede protiv 25-godišnjeg Argentinca, ali Srbin je kasnije u meču naišao na probleme i prvi put od Australian Opena 2006. ispao u prvom kolu Grand Slam turnira.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Unatoč porazu, zahvalio se publici u New Yorku srdačnim pozdravom nakon meča.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Đoković je bio veliki favorit tijekom maratonskog meča u New Yorku, a u prilog mu je išla i statistika.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Srbin je uoči meča u karijeri imao omjer od 42 pobjede i 12 poraza u mečevima od pet setova, dok je Navone, koji je daleko od specijalista za tvrdu podlogu, izgubio svaki od prva četiri.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Jeenah Moon
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Jeenah Moon