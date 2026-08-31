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ISPAO S US OPENA

FOTO Jelena Đoković šokirana, a Novak uplakan na klupi. Ovo mu se nije dogodilo 20 godina!

NEW YORK - U prvom kolu US Opena argentinski je tenisač Mariano Navone pobijedio Novaka Đokovića sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 nakon četiri sata i 36 minuta igre. Đoković je tijekom meča imao navodne probleme s leđima, a pratila ga je i supruga Jelena
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U.S. Open
Pohod na 25. Grand Slam titulu nije dobro počeo ni završio za legendarnog srpskog tenisača Novaka Đokovića (39). | Foto: ROBERT DEUTSCH
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Pohod na 25. Grand Slam titulu nije dobro počeo ni završio za legendarnog srpskog tenisača Novaka Đokovića (39). | Foto: ROBERT DEUTSCH
Komentari 5

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