FOTO Jezivi transparent Torcide pojavio se i na Poljudu...

Hajduk je u 25. kolu HNL-a ugostio Istru 1961 na Poljudu, a na sjevernoj tribini se tijekom utakmice vidio jezivi transparent na kojem je odrubljena glava. Radi se o istom transparentu kojeg je prije nekoliko dana objavila Torcida na Facebook strani.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: PIXSELL

Torcida je prije nekoliko dana objavila jezivi transparent s likom odsječene glave Brune Marića koju netko drži u ruci i krvavim natpisom "nema milosti".

Na utakmici Hajduka i Istre 1961 na Poljudu je na sjevernoj tribini, gdje je smještena Torcida, uočena isti transparent. Hajduk je na utakmici slavio 1-0 golom Filipa Krovinovića.

Bruno Marić osvrnuo se na objavljeni transparent u podcastu Sportskih novosti.

- Ne mogu vjerovati da to nekažnjeno prolazi u zemlji koja je dio EU, te da se tako potiču oni koji iznose slike ili transparente na kojima je moja odsječena glava. To ne prihvaćam, to je skandal i zbog toga sam otišao. A ne zato što sam bilo što skrivio - komentirao je tada Marić.