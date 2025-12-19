FOTO Joshua i Paul, ma tko su oni? Ove vatrene djevojke priredit će pravi šou u ringu

Dok se boksački svijet priprema za spektakl u Miamiju između Jakea Paula i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka Anthonyja Joshue, promotori su se pobrinuli da svaki detalj bude na najvišoj razini, a to uključuje i odabir djevojaka koje će nositi oznake s rundama
Za ovaj događaj, koji će se prenositi na Netflixu, MVP je okupio tim koji kombinira veteranke boksačkih priredbi i nove influencerice čija popularnost raste iz dana u dan. Odabrane su Raphaela Milagres, Marissa Ayers i Journi Carr, tri djevojke koje zajedno na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, čime osiguravaju da će se o meču pričati i izvan sportskih krugova
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Najiskusnija u odabranom trojcu je tridesetogodišnja Raphaela Milagres. Ova brazilska manekenka, koja živi u južnoj Kaliforniji, dobro je poznato lice ljubiteljima boksa.
Već je bila dio najvećih Paulovih mečeva, uključujući one protiv Mikea Tysona i Julia Cesara Chaveza Jr., kao i spektakla između Katie Taylor i Amande Serrano. Prije nego što je postala nezaobilazan dio MVP tima, Milagres je gradila uspješnu karijeru u svijetu fitnessa.
Natjecala se kao IFBB Bikini Pro, a zapažen rezultat ostvarila je 2018. godine kada je osvojila deveto mjesto na prestižnom natjecanju Ms. Olympia.
Njezin Instagram profil, na kojem je prati više od 180 tisuća ljudi, ispunjen je sadržajem o vježbanju i zdravom načinu života, što je čini uzorom mnogima. Svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti.
Dvadesetdvogodišnja Marissa Ayers prava je zvijezda u usponu i djevojka s najvećom pratnjom na društvenim mrežama.
Bivša gimnastičarka i navijačica iz Georgije, koja je diplomirala odnose s javnošću i oglašavanje na Sveučilištu u Alabami, postala je globalno prepoznatljiva nakon što je njezin nastup na meču Katie Taylor i Amande Serrano u srpnju postao viralan.
Njezina karizma i pojava osigurale su joj munjevit uspon pa danas na TikToku ima više od 1,5 milijuna pratitelja. Pažnju medija privukla je i zbog glasina o ljubavnoj vezi s Jaxsonom Dartom, quarterbackom New York Giantsa.
Iako vezu nisu službeno potvrdili, Ayers je dodatno potaknula nagađanja kada je objavila video u kojem nosi predimenzioniranu majicu njegovog NFL kluba.
Posljednja potvrđena članica tima je Journi Carr, dvadesetpetogodišnja manekenka i influencerica iz Dallasa u Teksasu.
Njezin odabir bio je svojevrsno iznenađenje, budući da su organizatori prvotno pokrenuli javnu potragu za djevojkom iz Ujedinjenog Kraljevstva kako bi upotpunili postavu.
Na kraju je uloga ipak pripala Amerikanki koja se može pohvaliti s više od 400 tisuća pratitelja na Instagramu, gdje dijeli detalje iz svog glamuroznog života i odvažne modne kombinacije.
Svoje sudjelovanje u ovom boksačkom spektaklu objavila je na originalan način – videom u kojem je odglumila lažnu konferenciju za medije. Iako je novije lice na velikim boksačkim priredbama, Carr predstavlja novu generaciju zvijezda društvenih mreža koje postaju sve važniji dio velikih sportskih događaja.
Očekuje se da će najiskusnija, Raphaela Milagres, zaraditi između 15.000 i 30.000 dolara, dok bi se prihod Marisse Ayers, zahvaljujući njezinoj viralnoj popularnosti, mogao kretati od 10.000 do 25.000 dolara. Kao novo lice, Journi Carr bi trebala zaraditi nešto manje, s procjenama od pet do 20 tisuća dolara.
