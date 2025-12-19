Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SPREMA SE SPEKTAKL U MIAMIJU

FOTO Joshua i Paul, ma tko su oni? Ove vatrene djevojke priredit će pravi šou u ringu

Dok se boksački svijet priprema za spektakl u Miamiju između Jakea Paula i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka Anthonyja Joshue, promotori su se pobrinuli da svaki detalj bude na najvišoj razini, a to uključuje i odabir djevojaka koje će nositi oznake s rundama
FOTO Joshua i Paul, ma tko su oni? Ove vatrene djevojke priredit će pravi šou u ringu
Za ovaj događaj, koji će se prenositi na Netflixu, MVP je okupio tim koji kombinira veteranke boksačkih priredbi i nove influencerice čija popularnost raste iz dana u dan. Odabrane su Raphaela Milagres, Marissa Ayers i Journi Carr, tri djevojke koje zajedno na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, čime osiguravaju da će se o meču pričati i izvan sportskih krugova | Foto: Instagram
1/44
Za ovaj događaj, koji će se prenositi na Netflixu, MVP je okupio tim koji kombinira veteranke boksačkih priredbi i nove influencerice čija popularnost raste iz dana u dan. Odabrane su Raphaela Milagres, Marissa Ayers i Journi Carr, tri djevojke koje zajedno na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, čime osiguravaju da će se o meču pričati i izvan sportskih krugova | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025