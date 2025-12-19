FOTO Joshua i Paul, ma tko su oni? Ove vatrene djevojke priredit će pravi šou u ringu

Za ovaj događaj, koji će se prenositi na Netflixu, MVP je okupio tim koji kombinira veteranke boksačkih priredbi i nove influencerice čija popularnost raste iz dana u dan. Odabrane su Raphaela Milagres, Marissa Ayers i Journi Carr, tri djevojke koje zajedno na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, čime osiguravaju da će se o meču pričati i izvan sportskih krugova | Foto: Instagram