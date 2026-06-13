FOTO Joško je hrvatski Herkul! Pogledajte snagatorsku formu

Gvardiolove noge često su zapalile internet, ali iza mišića stoje disciplina, svakodnevni bugarski čučnjevi i borba sa skakačkim koljenom. Nakon teškog prijeloma tibije i operacije, vratio se jači nego ikad
Fotografija mišićavih nogu Joška Gvardiola, koju je objavio njegov bivši klub RB Leipzig, postala je internetski fenomen.
| Foto: manchester city
Fotografija mišićavih nogu Joška Gvardiola, koju je objavio njegov bivši klub RB Leipzig, postala je internetski fenomen. |
Foto: manchester city
Fotografija mišićavih nogu Joška Gvardiola, koju je objavio njegov bivši klub RB Leipzig, postala je internetski fenomen.
| Foto: manchester city
Navijači su ostali u čudu pred definicijom kvadricepsa hrvatskog braniča, no iza te slike stoji puno više od puke genetike.
| Foto: RB Leipzig
Foto manchester city
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto RB Leipzig
Iako profesionalni nogometaši odigraju i preko 50 utakmica u sezoni, Gvardiol ne preskače vježbe snage za noge.
| Foto: RB Leipzig
Foto RB Leipzig
Foto RB Leipzig
U intervjuu za Men's Health otkrio je kako svaki dan prije treninga radi bugarske čučnjeve.
| Foto: manchester city
Taj ritual nije samo priprema, već ključan alat u borbi s patelarnom tendinitisom, poznatijom kao "skakačko koljeno", koja ga muči već dugo.
| Foto: manchester city
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Vježbama održava tetivu toplom i spremnom za napore na terenu. Intenzitet, priznaje, uvijek prilagođava stanju koljena.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
"Ovisi kako se osjećam. Ako se osjećam dobro, idem s većim težinama, ali ako me koljeno boli, smanjim opterećenje. Najvažnije je da sam dosljedan i da to radim svaki dan, ili barem svaki drugi, inače riskiram novu stanku zbog ozljede."
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iako je primarni fokus na zdravlju i prevenciji, branič Manchester Cityja ne skriva da mu je i estetika važan motiv.
| Foto: RB Leipzig
Foto Borna Jaksic/PIXSELL
Svjestan je da je nogomet iznimno fizički sport gdje je snaga gornjeg dijela tijela presudna u duelima.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Zbog gustog rasporeda utakmica, priznaje, teško je pronaći pravo vrijeme za takve treninge, ali ih se trudi ne preskakati.
| Foto: IMAGO/Karl Vallantine/IMAGOSPORT
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
"Prvo, želim dobro izgledati. Drugo, važno je. Nogomet je fizički sport i mislim da je snaga gornjeg dijela tijela zaista bitna," dodao je za Men's Health.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ta je impresivna fizička sprema stavljena na najveći test početkom siječnja 2026. godine. U prvenstvenom dvoboju protiv Chelseaja, Gvardiol je nakon jednog duela ostao ležati na travnjaku
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dijagnoza je bila šokantna: prijelom tibije desne noge.
| Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
Uslijedila je hitna operacija i prognoza o višemjesečnom oporavku, što je bacilo sumnju na njegov nastup na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Phil Noble/REUTERS
Međutim, Gvardiolova posvećenost i radna etika, brušeni godinama, došli su do izražaja.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Oporavak je tekao brže od očekivanog.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Već u svibnju vratio se punim treninzima s momčadi Manchester Cityja, na oduševljenje navijača i trenera Pepa Guardiole.
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Ubrzo je potvrdio da je teška ozljeda iza njega, poslavši snažnu poruku.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Poručio je da mu je desna noga jača i čvršća nego prije.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL