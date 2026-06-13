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MIŠIĆ NA MIŠIĆU

FOTO Joško je hrvatski Herkul! Pogledajte snagatorsku formu

Gvardiolove noge često su zapalile internet, ali iza mišića stoje disciplina, svakodnevni bugarski čučnjevi i borba sa skakačkim koljenom. Nakon teškog prijeloma tibije i operacije, vratio se jači nego ikad
FOTO Joško je hrvatski Herkul! Pogledajte snagatorsku formu
Fotografija mišićavih nogu Joška Gvardiola, koju je objavio njegov bivši klub RB Leipzig, postala je internetski fenomen. | Foto: manchester city
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Fotografija mišićavih nogu Joška Gvardiola, koju je objavio njegov bivši klub RB Leipzig, postala je internetski fenomen. | Foto: manchester city
Komentari 2

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