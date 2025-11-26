Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NOVI IMIDŽ

FOTO Joško se ošišao, ali Kovačićeva kosa sve je bujnija! Englezi u šoku: 'Tko je ovo?'

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić započeo je rehabilitaciju nakon što je nedavno operirao petu. Trebao bi se vratiti na proljeće i nadamo se da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Pokazao je kako mu izgleda noga koju je operirao, no u prvom planu bila je njegova sve bujnija kosa
FOTO Joško se ošišao, ali Kovačićeva kosa sve je bujnija! Englezi u šoku: 'Tko je ovo?'
Kova je prije nekoliko mjeseci odlučio promijeniti imidž i pustiti dužu kosu, koja poprima sve bujniju formu, a ovaj put nema ni brade. Neki navijači Manchester Cityja nisu ga ni prepoznali. 'Tko je ovo?', 'Neprepoznatljiv si', 'Zašto si toliko dugo čekao s ovom frizurom', 'Cillian Murphy, jesi li to ti', neki su od komentara na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
1/31
Kova je prije nekoliko mjeseci odlučio promijeniti imidž i pustiti dužu kosu, koja poprima sve bujniju formu, a ovaj put nema ni brade. Neki navijači Manchester Cityja nisu ga ni prepoznali. 'Tko je ovo?', 'Neprepoznatljiv si', 'Zašto si toliko dugo čekao s ovom frizurom', 'Cillian Murphy, jesi li to ti', neki su od komentara na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025