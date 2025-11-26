FOTO Joško se ošišao, ali Kovačićeva kosa sve je bujnija! Englezi u šoku: 'Tko je ovo?'

Iza hrvatskog reprezentativca je teška godina. Prvo je u lipnju operirao Ahilovu tetivu, vratio se u listopadu na travnjak, no ozlijedio je petu pa je morao na novu operaciju. Upitan je njegov nastup na Mundijalu, no svi u reprezentaciji vjeruju da će se oporaviti i spremiti na vrijeme. Njegov izostanak bio bi ogroman udarac za 'vatrene' | Foto: Ed Sykes/REUTERS