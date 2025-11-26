FOTO Joško se ošišao, ali Kovačićeva kosa sve je bujnija! Englezi u šoku: 'Tko je ovo?'

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić započeo je rehabilitaciju nakon što je nedavno operirao petu. Trebao bi se vratiti na proljeće i nadamo se da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Pokazao je kako mu izgleda noga koju je operirao, no u prvom planu bila je njegova sve bujnija kosa
Kova je prije nekoliko mjeseci odlučio promijeniti imidž i pustiti dužu kosu, koja poprima sve bujniju formu, a ovaj put nema ni brade. Neki navijači Manchester Cityja nisu ga ni prepoznali. 'Tko je ovo?', 'Neprepoznatljiv si', 'Zašto si toliko dugo čekao s ovom frizurom', 'Cillian Murphy, jesi li to ti', neki su od komentara na društvenim mrežama.
Iza hrvatskog reprezentativca je teška godina. Prvo je u lipnju operirao Ahilovu tetivu, vratio se u listopadu na travnjak, no ozlijedio je petu pa je morao na novu operaciju. Upitan je njegov nastup na Mundijalu, no svi u reprezentaciji vjeruju da će se oporaviti i spremiti na vrijeme. Njegov izostanak bio bi ogroman udarac za 'vatrene'
U listopadu je igrao protiv Gibraltara i hrvatsku javnost iznenadio novom frizurom.
Mnoge je podsjetio na Joška Gvardiola, ali on se nedavno ošišao i promijenio frizuru.
Ovako je Kovačić izgledao prošlu jesen. Često je pribjegavao vrlo kratkoj varijanti kose, a takav stil njegova je kroz gotovo cijelu karijeru.
A ovako je izgledao na početku karijere u Dinamu.
Mnogi se slažu kako mu nova frizura sjajno stoji i vjeruju kako je supruga Izabel ima svoje prste u njegovom novom imidžu.
Mateo će tako rehabilitaciju nastaviti u Cityjevom kampu, a i sam Pep Guardiola nada se njegovom skorašnjem povratku. Prošle je sezone odigrao 42 utakmice za City zabivši sedam golova uz tri asistencije, a ove sezone skupio je tek dvije utakmice.
