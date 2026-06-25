FOTO Južnoamerička zvijezda ljubi zgodnu Georgiju: Prije njega bila u vezi s Mbappéom...

Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath. Par je u vezi oko godinu dana, prije Ugartea, damu su povezivali s Francuzom Kylianom Mbappéom...
Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath.
| Foto: G. May Heath/Instagram
Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath.
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Foto: G. May Heath/Instagram
Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath.
| Foto: G. May Heath/Instagram
Par je u vezi oko godinu dana, prije Ugartea, damu su povezivali s Francuzom Kylianom Mbappéom...
| Foto: G. May Heath/Instagram
Prije romanse s Ugarteom, Georgia May Heath bila je u središtu medijske pažnje zbog navodne veze s Kylianom Mbappéom. Prvi put su viđeni zajedno na večeri na Mikonosu u Grčkoj tijekom 2021. godine....
| Foto: G. May Heath/Instagram
Mbappé i Ugarte bili su i suigrači u PSG-u, ali među njima nema 'zle krvi', pisali su francuski mediji...
| Foto: G. May Heath/Instagram
Georgia život provodi na relaciji Velika Britanija - Australija...
| Foto: G. May Heath/Instagram
Postala je prepoznatljivo lice koje surađuje s poznatim modnim brendovima poput Oh Polly, Bershka i Stradivarius, a njezine profesionalne interese zastupa britanska agencija za talente Fuse Talent Management...
| Foto: G. May Heath/Instagram
Kaže kako je zanimaju moda i ljepota, često objavljuje fotografije u kupaćim kostimima...
| Foto: G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram
Foto G. May Heath/Instagram