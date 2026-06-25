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FOTO Južnoamerička zvijezda ljubi zgodnu Georgiju: Prije njega bila u vezi s Mbappéom...

Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath. Par je u vezi oko godinu dana, prije Ugartea, damu su povezivali s Francuzom Kylianom Mbappéom...
FOTO Južnoamerička zvijezda ljubi zgodnu Georgiju: Prije njega bila u vezi s Mbappéom...
Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath. | Foto: G. May Heath/Instagram
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Manuel Ugarte, veznjak urugvajske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, u vezi je s britansko-australskom influencericom i Georgijom May Heath. | Foto: G. May Heath/Instagram
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