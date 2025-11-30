FOTO Kada Roberta proleti na skijama, topi se čak i snijeg!

Roberta Melesi, talijanska skijašica, uspjela je osvojiti svijet unatoč ozljedama i preprekama. Njezina strast prema skijanju i nevjerojatna ustrajnost donijele su joj mjesto među elitom svjetskog skijanja
U svijetu alpskog skijanja, gdje stotinke odlučuju o slavi ili zaboravu, talijanska reprezentacija godinama slovi za jednu od najjačih na svijetu. U toj gustoj konkurenciji, gdje se za mjesto u momčadi bore neka od najvećih imena današnjice, svoje mjesto pod suncem izborila je i Roberta Melesi.
Rođena 18. srpnja 1996. godine u Leccu, ova specijalistica za brze discipline i veleslalom prošla je trnovit put od talentirane juniorke do etablirane skijašice u Svjetskom kupu.
Melesi je danas ponosna članica sportske grupe Fiamme Oro, sekcije talijanske državne policije, a njezina karijera nudi inspiraciju mnogim mladim sportašima koji se suočavaju s preprekama na putu do vrha.
Ljubav prema snijegu kod Roberte se rodila gotovo čim je prohodala.
Na skije je stala već s tri godine, a zanimljivo je da ju je na to inspirirala prijateljica.
Njezini prvi skijaški koraci vezani su uz Ski Club Lecco, klub u kojem je brusila tehniku i razvijala natjecateljski duh.
Već u mlađim kategorijama bilo je jasno da Roberta posjeduje "ono nešto". Nije se bojala brzine, a tehnički je bila iznimno potkovana.
U tim ranim danima, staze je dijelila s djevojkama koje će kasnije postati apsolutne vladarice Svjetskog kupa.
Često se natjecala rame uz rame s Martom Bassino, svojom sunarodnjakinjom, pa čak i s Amerikankom Mikaelom Shiffrin, koja je danas vjerojatno najbolja skijašica svih vremena.
Prvi veliki međunarodni bljesak dogodio se 2013. godine.
Na Europskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u rumunjskom Brașovu, Melesi je pokazala da se zna nositi s pritiskom velikih natjecanja.
Osvojila je srebrnu medalju u veleslalomu, što je bio jasan signal Talijanskom skijaškom savezu da na nju moraju ozbiljno računati u budućnosti.
Prijelaz iz juniorskog u seniorsko skijanje često je najteži korak za svakog sportaša.
Roberta je taj put gradila strpljivo, prvenstveno kroz Europski kup, natjecanje koje služi kao posljednji filter prije ulaska u "cirkus" Svjetskog kupa.
Njezine vožnje u Europskom kupu bile su sve uvjerljivije, a prava eksplozija dogodila se u sezoni 2018./2019.
Tada je u ožujku 2019. godine u Sella Nevei ostvarila svoju prvu pobjedu u super-G-u. Bila je to sezona iz snova za skijašicu iz Lecca – završila ju je na drugom mjestu u ukupnom poretku Europskog kupa, a isti plasman ostvarila je i u poretku super-G-a i veleslaloma.
Ti rezultati osigurali su joj fiksno mjesto u Svjetskom kupu za iduću sezonu, što je cilj svake mlade skijašice.
Debi u Svjetskom kupu upisala je još ranije, u prosincu 2017. godine u veleslalomu u Lienzu, no pravi proboj i osvajanje prvih bodova stigli su u listopadu 2019. godine.
Tada je na otvaranju sezone u Söldenu zauzela 24. mjesto u veleslalomu, dokazavši sebi i drugima da pripada eliti.
Kroz godine, Melesi je postala konstanta u talijanskom timu, no navijači i struka čekali su onaj jedan rezultat koji će je lansirati u sam vrh.
Iako je primarno tehničarka koja se prebacila na brze discipline, pokazala je da joj leže staze koje traže hrabrost.
Najbolji rezultat u karijeri, i trenutak koji će sigurno pamtiti cijeli život, dogodio se u siječnju 2024. godine.
Na zahtjevnoj stazi u austrijskom Altenmarktu, Roberta je odskijala utrku života u super-G-u. Kroz cilj je prošla s vremenom koje joj je donijelo sjajno šesto mjesto.
Bio je to njezin prvi ulazak među najboljih 10 u Svjetskom kupu, rezultat koji je potvrdio da se može boriti za postolja.
Prije tog podviga, njezin najbolji doseg bilo je 11. mjesto u veleslalomu u Killingtonu iz studenog 2022. godine.
Osim međunarodnih uspjeha, Roberta je i na domaćem terenu pokazala dominaciju. Godine 2022. okrunila se titulom prvakinje Italije u kombinaciji, a na istom je natjecanju uzela i srebro u super-G-u, potvrdivši status jedne od najsvestranijih talijanskih skijašica.
Nažalost, skijanje je sport u kojem su ozljede česte, a Roberta Melesi to je osjetila na najgori mogući način.
Njezinu karijeru obilježilo je nekoliko teških padova koji su je udaljili od staze u trenucima kada je bila u najboljoj formi.
Najozbiljnija situacija dogodila se u studenom 2019. godine, taman nakon što je osvojila prve bodove u Svjetskom kupu. Na treningu u američkom Copper Mountainu doživjela je težak pad.
Dijagnoza je bila zastrašujuća – ozbiljno uganuće oba koljena s kontuzijom kosti. Ta ozljeda prisilila ju je da propusti ostatak sezone i krene u dugotrajan i mukotrpan proces rehabilitacije.
No, njezina borbenost tu nije stala. Sredinom siječnja 2023. godine ozlijedila je rame. Mnogi bi u tom trenutku odustali i otišli na operaciju, ali ne i Roberta.
Odlučila je stisnuti zube i završiti sezonu uz pomoć lijekova protiv bolova. Tek nakon što je odradila sve planirane utrke, u ožujku je otišla "pod nož". Takva požrtvovnost rijetko se viđa i govori sve o njezinom karakteru.
Foto Instagram