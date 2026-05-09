FOTO Kako je propao Zagrebello Nekad vrhunski kamp od 75 mil. kuna, a sad stoji devastiran...

Skriven iza drvoreda jablana uz savski nasip, na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija u Veslačkoj ulici, nalazi se Zagrebello, kompleks koji je nekoć bio ponos Zagreba, a danas je tek tužni spomenik devastacije i propadanja.
Kamp Zagrebello, dom nekadašnjeg prvaka Hrvatske NK Zagreba, koji bi od sljedeće sezone mogao igrati u 6. ligi, trebao je biti perjanica gradske sportske infrastrukture. Umjesto toga, postao je poprište pravnih bitaka, simbol gašenja jednog kluba i ogledalo dugogodišnjeg nemara. Danas zjapi prazan, a njegova sudbina neizvjesnija je no ikad.
Kamp Zagrebello, dom nekadašnjeg prvaka Hrvatske NK Zagreba, koji bi od sljedeće sezone mogao igrati u 6. ligi, trebao je biti perjanica gradske sportske infrastrukture. Umjesto toga, postao je poprište pravnih bitaka, simbol gašenja jednog kluba i ogledalo dugogodišnjeg nemara. Danas zjapi prazan, a njegova sudbina neizvjesnija je no ikad.
Izgrađen 2001. godine, Zagrebello je bio zamišljen kao najsuvremeniji sportski centar u Hrvatskoj, a vlasnik zemljišta je Grad Zagreb. Kompleks se prostirao na tisućama kvadrata i nudio je sve što je jednom prvoligašu trebalo: četiri nogometna terena, modernu zgradu s uredima, svlačionicama, sportskom ambulantom, multifunkcionalnom dvoranom i teretanom. Koliko su uvjeti bili vrhunski, svjedoči i činjenica da su na njegovim terenima, osim NK Zagreba, povremeno trenirali i GNK Dinamo te hrvatska nogometna reprezentacija.
U sklopu kampa nalazio se i klupski kafić, svojevrsni muzej koji je fotografijama pričao priču o povijesti kluba iz Kranjčevićeve. Cijeli projekt, koji je bio tek prijelazno rješenje dok se ne izgradi novi stadion na Jarunu, financirao je Grad Zagreb s vrtoglavih 75 milijuna tadašnjih kuna. Ironično, radove su izvodile tvrtke Graditelj Invest i Medrag, usko povezane s Draženom Medićem, čovjekom koji će klub kasnije odvesti u propast, i njegovim suradnikom Tomislavom Čilićem.
Paralelno sa strmoglavim padom NK Zagreba, koji je od šampionske 2002. godine i naslova prvaka pod vodstvom Cice Kranjčara stigao do petog ranga natjecanja, a danas je pred potpunim raspadom i na rubu ispadanja u šestu ligu, propadao je i Zagrebello. Godine neulaganja i lošeg održavanja pretvorile su ponos grada u ruševinu.
Stanje je postalo katastrofalno, do te mjere da su treneri mlađih uzrasta, prema svjedočanstvima, vlastitim novcem popravljali tuševe kako bi djeca imala osnovne uvjete za trening. Na koncu je kompleks potpuno opustio. Vrata kafića su zatvorena, a na terenima na kojima su nekoć stasali reprezentativci poput Dominika Livakovića i Marija Mandžukića, svoje je domaće utakmice, unatoč svemu, igrao NK Zagreb. Danas, nakon stečaja kluba, tamo vlada potpuna tišina.
Propast je kulminirala dugotrajnom pravnom bitkom između Grada Zagreba, kao vlasnika zemljišta, i uprave NK Zagreba na čelu s Draženom Medićem. Grad je godinama pokušavao deložirati klub zbog neplaćanja naknade za korištenje i bespravnog boravka, što je potvrđeno i odlukom Vrhovnog suda.
Cijeli je proces naposljetku završio otvaranjem stečajnog postupka nad klubom u siječnju ove godine, čime je stavljena točka na jednu eru.
Otvaranjem stečaja, otvorilo se i pitanje budućeg korisnika kampa. Iako zapušten, Zagrebello je zbog svoje lokacije i infrastrukture i dalje iznimno atraktivan. Hrvatski nogometni savez je dugo pokazivao interes da ga preuzme i pretvori u nacionalni kamp, no zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na kraju se odlučio za gradnju novog centra u Velikoj Gorici.
Kao najozbiljniji kandidat sada se spominje Dinamo, koji je iskazao jasan interes da Zagrebello postane njihov novi trening kamp, pogotovo za vrijeme najavljene gradnje novog stadiona u Maksimiru. Grad bi uskoro trebao raspisati natječaj za novog koncesionara, a tada će se vidjeti tko će udahnuti novi život u kompleks koji predugo stoji kao spomenik jedne tužne sportske priče.
Zagrebello je nekad bio ponos Zagreba. U kampu su trenirali i hrvatski reprezentativci predvođeni Lukom Modrićem.
Nogometaši su imali vrhunske uvjete. Od treniranja, regeneracije, oporavka, a imali su i sadržaje u kojima su mogli provoditi slobodno vrijeme.
Bazeni, teretana, sobe za masažu. Uvjeti kakve imaju i vrhunski klubovi.
Kamp je platio danak sporovima i dugogodišnjem neodržavanju. Nekad ponos Zagreba, a danas devastiran i zapušten.
