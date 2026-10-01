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FOTO Kako je stvarno izgledao prvi Maksimir? Renovirali su ga tri puta, sadrži i hotel i kapelicu

Dana 5. svibnja 1912. službeno je otvoren stadion Maksimir u Zagrebu. Dinamov dom proslavio je 114. rođendan, a na njemu je ispisana povijest hrvatskog giganta. Maksimir bi se trebao rušiti iduće godine
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FOTO Kako je stvarno izgledao prvi Maksimir? Renovirali su ga tri puta, sadrži i hotel i kapelicu
Dana 5. svibnja 1912. službeno je otvoren stadion Maksimir u Zagrebu. Dinamov dom proslavio je 114. rođendan, a na njemu je ispisana povijest hrvatskog giganta. Maksimir bi se trebao rušiti iduće godine | Foto: GNK Dinamo
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Dana 5. svibnja 1912. službeno je otvoren stadion Maksimir u Zagrebu. Dinamov dom proslavio je 114. rođendan, a na njemu je ispisana povijest hrvatskog giganta. Maksimir bi se trebao rušiti iduće godine | Foto: GNK Dinamo
Komentari 23

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