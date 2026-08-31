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BOLAN RAZVOD

FOTO Kako je zvijezda Maroka predriblala bivšu: Sanjala je puste milijune, a onda... Šok!

Veliku buru je izazvala priča oko razvoda marokanske zvijezde Achrafa Hakimija i njegove sada bivše supruge, Hibe Abouk. Ona je od njega zahtijevala milijune, a onda se desio šok
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FOTO Kako je zvijezda Maroka predriblala bivšu: Sanjala je puste milijune, a onda... Šok!
Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina. | Foto: instagram
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Sudbonosni susret s dvanaest godina mlađim Ašrafom Hakimijem dogodio se 2018. godine na snimanju za Vogue Arabia. Njihova veza brzo je postala javna, a par je plijenio pažnju gdje god bi se pojavio, od crvenih tepiha do stadionskih tribina. | Foto: instagram
Komentari 4

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