FOTO Kakva gospoda! Japanski navijači opet oduševili na SP-u. Isprašili Tunižane pa su počistili

Ova gesta prati japanske navijače na svakom Svjetskom prvenstvu još od 1998. godine i postala je jedan od prepoznatljivih simbola njihove reprezentacije. Slične scene ponovile su se i ranije na ovom turniru, nakon remija s Nizozemskom u prvom kolu u Dallasu navijači su također ostali počistiti tribine, a snimke su tada osvojile internet i privukle pohvale brojnih medija i navijača diljem svijeta. | Foto: Raquel CUNHA/REUTERS