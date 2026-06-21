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FOTO Kakva gospoda! Japanski navijači opet oduševili na SP-u. Isprašili Tunižane pa su počistili

Japanski navijači ponovno su oduševili svijet nakon utakmice svoje reprezentacije protiv Tunisa (4-0) u Monterreyu, umjesto da odmah napuste tribine, ostali su pokupiti otpatke i ostaviti stadion urednim
FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan
Japanski navijači i nakon pobjede nad Tunisom ostaju vjerni svojoj već čuvenoj navici. Dok ostali navijači uglavnom žure prema izlazima, pristalice Japana ostaju na tribinama, izvlače velike vreće za smeće i red po red prolaze kroz sjedišta, skupljajući boce, čaše i ostatke hrane. | Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
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Japanski navijači i nakon pobjede nad Tunisom ostaju vjerni svojoj već čuvenoj navici. Dok ostali navijači uglavnom žure prema izlazima, pristalice Japana ostaju na tribinama, izvlače velike vreće za smeće i red po red prolaze kroz sjedišta, skupljajući boce, čaše i ostatke hrane. | Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Komentari 6

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