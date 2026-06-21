FOTO Kakva gospoda! Japanski navijači opet oduševili na SP-u. Isprašili Tunižane pa su počistili

Japanski navijači ponovno su oduševili svijet nakon utakmice svoje reprezentacije protiv Tunisa (4-0) u Monterreyu, umjesto da odmah napuste tribine, ostali su pokupiti otpatke i ostaviti stadion urednim
Japanski navijači i nakon pobjede nad Tunisom ostaju vjerni svojoj već čuvenoj navici. Dok ostali navijači uglavnom žure prema izlazima, pristalice Japana ostaju na tribinama, izvlače velike vreće za smeće i red po red prolaze kroz sjedišta, skupljajući boce, čaše i ostatke hrane.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Japanski navijači i nakon pobjede nad Tunisom ostaju vjerni svojoj već čuvenoj navici. Dok ostali navijači uglavnom žure prema izlazima, pristalice Japana ostaju na tribinama, izvlače velike vreće za smeće i red po red prolaze kroz sjedišta, skupljajući boce, čaše i ostatke hrane. |
Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Japanski navijači i nakon pobjede nad Tunisom ostaju vjerni svojoj već čuvenoj navici. Dok ostali navijači uglavnom žure prema izlazima, pristalice Japana ostaju na tribinama, izvlače velike vreće za smeće i red po red prolaze kroz sjedišta, skupljajući boce, čaše i ostatke hrane.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Stadion u Monterreyu tako ostaje gotovo besprijekorno čist unatoč tisućama navijača koji su ga ispunili tijekom utakmice.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Ova gesta prati japanske navijače na svakom Svjetskom prvenstvu još od 1998. godine i postala je jedan od prepoznatljivih simbola njihove reprezentacije. Slične scene ponovile su se i ranije na ovom turniru, nakon remija s Nizozemskom u prvom kolu u Dallasu navijači su također ostali počistiti tribine, a snimke su tada osvojile internet i privukle pohvale brojnih medija i navijača diljem svijeta.
| Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
Iza geste stoji duboko ukorijenjena kulturološka navika. Japanska djeca uče čistiti učionice i zajedničke prostore već od osnovne škole, a taj se mentalitet kasnije prenosi na svaki segment svakodnevnog života. Staru japansku izreku 'Tatsu tori ato wo nigosazu' navijači često navode kad objašnjavaju svoje ponašanje, a u prijevodu znači 'ostavi mjesto onakvim kakvim si ga zatekao'.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Japanski primjer u posljednje vrijeme inspirira i navijače drugih reprezentacija. Na društvenim mrežama u posljednje vrijeme kruže i snimke portugalskih navijača koji na sličan način skupljaju otpad sa tribina, a brojni korisnici upravo Japancima pripisuju zasluge za popularizaciju takvog ponašanja na svjetskim prvenstvima.
| Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Utakmicu je s tribina pratila i princeza Hisako od Takamada, počasna pokroviteljica Japanskog nogometnog saveza, koja je u Monterrey stigla nekoliko dana ranije u sklopu službenog posjeta Meksiku. Na stadionu joj je prije početka susreta društvo pravio i predsjednik Fife Gianni Infantino.
| Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS