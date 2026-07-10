FOTO KAKVE LJEPOTICE! Ima li Španjolska najljepše WAGS-ice? Evo koga ljube Olmo i društvo...

Ove dame su prave ljepotice! Upoznajte djevojke i supruge španjolskih nogometaša, po mnogima, to su i najljepše WAGS-ice na cijelom turniru... Slažete li se? U velikoj galeriji pogledajte koga ljube Dani Olmo i ekipa...
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Golman španjolske nogometne reprezentacije i Arsenala, David Raya, u braku je s lijepom Tatianom. Španjolski mediji prozvali su je "katalonskom Kim Kardashian"...
| Foto: instagram
Golman španjolske nogometne reprezentacije i Arsenala, David Raya, u braku je s lijepom Tatianom. Španjolski mediji prozvali su je "katalonskom Kim Kardashian"...
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Foto: instagram
Golman španjolske nogometne reprezentacije i Arsenala, David Raya, u braku je s lijepom Tatianom. Španjolski mediji prozvali su je "katalonskom Kim Kardashian"...
| Foto: instagram
Tatiana je podrijetlom iz Barcelone, par je u vezu ušao 2021. godine. U Španjolskoj je Tatiana radila u noćnom klubu, tamo je i upoznala Davida, danas je manekenka i influencerica, pokrenula je i vlastiti modni brend...
| Foto: instagram
Par ima jedno dijete, Tatiana često prati Davidove nastupe s tribina...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njemačka influencerica i manekenka Laura partnerica je sjajnog španjolskog veznjaka Danija Olma...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Laura ne skriva da je pravu sreću i stabilnost pronašla tek u vezi s bivšim igračem Dinama, Danijem Olmom. Par, koji je vezu potvrdio početkom 2024. godine, danas živi u Barceloni, a influencerica često ističe koliko joj veza s njim znači, pogotovo nakon turbulentnih iskustava iz prošlosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Ovo je moja prva zdrava veza. On je tako sjajna osoba da ne mogu vjerovati. On je nešto jako, jako posebno. Kao da sam sa svojim najboljim prijateljem", izjavila je za njemačke medije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin put do sretne veze bio je trnovit. Otvoreno je progovorila o tome kako joj je prvi dečko završio u zatvoru dok je imala samo 15 godina, ali i o propalom braku s muškarcem narcisoidnih crta s kojim je živjela u Turskoj. Upravo su je ta iskustva, kaže, ojačala i naučila cijeniti stabilnost koju ima s Danijem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je njezina veza s jednim od najpoznatijih španjolskih nogometaša stalno pod povećalom javnosti, Laura se oštro protivi etiketi "žene nogometaša" (WAG). Jasno ističe kako gradi vlastitu karijeru i identitet, neovisno o partnerovoj slavi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Moji videi nikad nisu o nogometu, već o meni ili mom dečku. Ne govorim ništa o nogometu, to nije moje područje i premalo znam o tome. Ne radim analize i ne komentiram klubove", objasnila je, dodavši kako se često šali na račun stereotipa koji je prate.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priznaje i da ponekad namjerno objavi nešto vezano uz nogomet jer zna da će joj to "garantirati milijunske preglede zbog mržnje" koju takve objave izazivaju, pokazujući time iznimnu medijsku pismenost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina je lojalnost, kaže, usmjerena isključivo prema Daniju. "Sutra može igrati za Blau-Weiß Papenburg i to će biti moj najdraži klub. To je kao da mi je dečko doktor, pa bih prijateljima preporučila da idu u njegovu ordinaciju."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Život uz sportsku zvijezdu donosi glamur, ali i neugodne situacije. Jednu takvu doživjela je u Parizu nakon dodjele Zlatne lopte, kada ju je, kako tvrdi, opljačkalo osoblje luksuznog hotela. "Očistili su mi sobu, doslovno i figurativno. Kutije s nakitom bile su prazne", ispričala je šokirana Laura, koja je na kraju uspjela vratiti svoje stvari nakon što je suočila osoblje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par zajedničke trenutke najviše cijeni daleko od očiju javnosti. Zbog ljubavi se preselila iz Berlina u Leipzig, a zatim i u Barcelonu. Zajedno putuju, a prošlog su ljeta, na oduševljenje domaćih navijača, posjetili i hrvatsku obalu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dani, koji tečno govori hrvatski, odveo je svojevremeno svoju partnericu na Kornate, potvrdivši još jednom svoju povezanost s Hrvatskom. Nedavnom objavom na Instagramu s opisom "Suđeno nam je", Olmo je potaknuo i glasine o skorim zarukama, dajući naslutiti da je njihova veza zaista nešto posebno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Laura je danas najveća Danijeva navijačica i prati svaki njegov nastup na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Marc Cucurella, branič španjolske nogometne reprezentacije, u vezi je sa zanosnom Claudijom Rodriguez. Claudia je diplomirana komunikologinja i modna dizajnerica, prije je bila i balerina... U vezi su od 2018. godine, imaju troje djece...
| Foto: instagram
Preseljenja su joj bila pakao. Iz sunčane Barcelone u kišni Brighton, pa u London gdje su im provalili u kuću dok je bila sama s djecom. Pričala je kako noćima nije mogla spavati od straha. Sad je spremna za novi početak u Madridu...
| Foto: instagram
Claudia često prati svojeg dragog s tribina, ona mu je najveća podrška u svemu...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sjajni španjolski veznjak Pedri u vezi je s lijepom Alejandrom. Zajedno su oko godinu dana, oboje su s Kanarskih otoka...
| Foto: instagram
Alejandra je stigla na Svjetsko prvenstvo bodriti svojeg dragoga.. O njoj se ne zna puno, španjolski mediji pišu kako su nju i Pedrija upoznali zajednički prijatelji, ljubav je brzo buknula...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ainhi García djevojka je sjajnog španjolskog ofenzivca Nice Williamsa. Ona je dugogodišnja prijateljica njegove sestre, on se pomalo počeo družiti s njom, uskoro je ljubav buknula...
| Foto: instagram
Par je u vezi oko dvije godine... Lijepa Ainhi stručnjakinja je za umjetnu inteligenciju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Dok osamnaestogodišnja nogometna senzacija Lamine Yamal predvodi Španjolsku na Svjetskom prvenstvu, u središtu pozornosti našla se i njegova djevojka, influencerica Inés García.
| Foto: instagram
Foto instagram
Inés je na Instagramu demantirala najpopularniju glasinu - da su se upoznali u trgovini nakon što joj je odbijena kartica, a Yamal je priskočio u pomoć
| Foto: instagram
Smijući se, u videu je otkrila mnogo jednostavniju istinu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne. Upoznali smo se preko društvenih mreža i to je to," izjavila je influencerica iz Seville, čime je stala na kraj maštovitim teorijama koje su kružile internetom.
| Foto: instagram
Inés, koja ga bodri s tribina, potvrdila je da uživa u svom prvom iskustvu na Svjetskom prvenstvu i nada se uspjehu "La Roje".
| Foto: instagram
Osim što je otkrila kako su se upoznali, Inés je dodala još jedan detalj koji je zaintrigirao javnost.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Zajedno smo puno duže nego što ljudi misle," poručila je, aludirajući na to da je njihova veza počela mjesecima prije nego što su prvi put viđeni zajedno na odmoru u Grčkoj.
| Foto: instagram
Inés García mlada je kreatorica sadržaja iz Seville koja je u kratkom roku postala jedna od najbrže rastućih influencerica u Španjolskoj.
| Foto: instagram
Foto instagram
Svojom estetikom i fokusom na modu i životni stil privukla je vojsku pratitelja, s više od pola milijuna na TikToku i preko 150.000 na Instagramu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin profil ispunjen je objavama koje prikazuju elegantne odjevne kombinacije za posebne prigode, modne trendove, ali i isječke s putovanja i iz privatnog života.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno se okušala i u poduzetničkim vodama, lansiravši projekt "Coco", liniju haljina stvorenu u suradnji s modnim brendom Closet Barcelona.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sve do nedavno, Inés je svoj privatni život uspješno držala podalje od očiju javnosti, no veza s nogometnom superzvijezdom katapultirala je njezino ime na naslovnice španjolskih zabavnih medija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Glasine o romansi počele su se širiti nakon što su obožavatelji primijetili suptilne interakcije na društvenim mrežama, gdje su se Lamine i Inés međusobno pratili i lajkali objave.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ključni trenutak dogodio se tijekom prijenosa uživo Kings League, kada je Yamalov bliski prijatelj Souhaib slučajno spomenuo ime "Inés", nakon čega je Yamalov rođak Mohamed izgledao vidno zbunjeno, kao da je upravo otkrivena velika tajna.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nagađanja su eksplodirala nakon što je španjolski influencer Javi Hoyos podijelio snimke para kako napušta ekskluzivni restoran La Cúpula del Garraf blizu Barcelone.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Viđeni su kako ulaze u isti kombi zajedno s Yamalovim suigračem Fermínom Lópezom i njegovom djevojkom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedugo zatim, pojavile su se fotografije na kojima par šeće držeći se za ruke ulicama Grčke, što je dodatno potpirilo vatru.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako službene potvrde još nije bilo, zajednički dolazak i poziranje fotografima na Barceloninoj proslavi naslova prvaka u Castelldefelsu mnogi su protumačili kao konačnu potvrdu njihove veze.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Povezanost s Yamalom donijela je Inés i neželjenu pažnju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Društvenim mrežama proširila se nepotvrđena priča da je influencerica ostavila svog dugogodišnjeg dečka upravo zbog nogometaša.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Tvrdnje su išle toliko daleko da je navodno prekinula petogodišnju vezu nakon što joj se Yamal javio, što je izazvalo lavinu negativnih komentara. Suočena s optužbama, Inés je odlučila reagirati videom na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
- U kojem se trenutku na Twitteru ili bilo gdje drugdje pojavila informacija da sam bila u petogodišnjoj vezi sa svojim prijateljem Gonzalom i da sam ga ostavila zbog nekog drugog? - upitala je u videu, odbacujući tvrdnje kao besmislice.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
- Iskreno, nema smisla. Ne znam odakle izvlačite sve što izmislite. Nula dokaza i nula logike - dodala je, jasno dajući do znanja da su priče o prevari lažne.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ovo nije prvi put da je ljubavni život mladog nogometaša tema medija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Prije Inés, Yamal je bio u vrlo javnoj vezi s argentinskom pop zvijezdom Nicki Nicole, koja je prekinuta početkom sezone.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Povezivali su ga i s drugim poznatim djevojkama, no te glasine nikada nisu potvrđene.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram