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AY MADRE MIA!

FOTO KAKVE LJEPOTICE! Ima li Španjolska najljepše WAGS-ice? Evo koga ljube Olmo i društvo...

Ove dame su prave ljepotice! Upoznajte djevojke i supruge španjolskih nogometaša, po mnogima, to su i najljepše WAGS-ice na cijelom turniru... Slažete li se? U velikoj galeriji pogledajte koga ljube Dani Olmo i ekipa...
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FOTO KAKVE LJEPOTICE! Ima li Španjolska najljepše WAGS-ice? Evo koga ljube Olmo i društvo...
Golman španjolske nogometne reprezentacije i Arsenala, David Raya, u braku je s lijepom Tatianom. Španjolski mediji prozvali su je "katalonskom Kim Kardashian"... | Foto: instagram
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Golman španjolske nogometne reprezentacije i Arsenala, David Raya, u braku je s lijepom Tatianom. Španjolski mediji prozvali su je "katalonskom Kim Kardashian"... | Foto: instagram
Komentari 7

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