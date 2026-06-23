FOTO Kaos u Philadelphiji! Oluja prekinula utakmicu Francuske i Iraka. Navijači jurili pod zaklon
Utakmica Francuska - Irak na Svjetskom prvenstvu prekinuta je zbog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo stadion u Philadelphiji. U trenutku prekida Francuska vodi 1-0 golom Kyliana Mbappéa iz 14. minute
Meteorolog Andrew Markowitz upozoravao je već prije početka utakmice na mogućnost grmljavinskog nevremena sjeverno od Lincolnovog financijskog stadiona u Philadelphiji. Kiša je počela padati već u prvom poluvremenu, a za odmor se situacija dodatno pogoršala. | Foto: Claudia Greco