FOTO Kaos u Philadelphiji! Oluja prekinula utakmicu Francuske i Iraka. Navijači jurili pod zaklon

U trenutku prekida Francuska je vodila 1-0 golom Kyliana Mbappéa, koji je u 14. minuti silovitim udarcem s desne strane, s oko 18 metara od gola, probio iračkog golmana. Gol s distance bio je jedini udarac Les Bleusa u okvir gola u prvom poluvremenu. | Foto: Siphiwe Sibeko