VELIKA GALERIJA FOTO Kapetan pognute glave, ali znamo njega - on se nikad ne predaje: Kadrovi nakon dvoboja

Hrvatska je poražena na otvaranju Svjetskog prvenstva, Engleska je bila bolja s 4-2. Poraz je 'Vatrenima' teško pao, neka su Englezi bili favorizirani, nadali su se naši sjajni igrači uspjehu. Nakon utakmice pozdravili su navijače predvođeni Lukom Modrićem, koji je u jednom trenutku pognuo glavu, djelovao je Luka tužno, ali znamo njega, on se nikad ne predaje. Neki su igrači razmijenili dresove, klupske kolege su malo 'proćakulale', fotoreporteri su 'ulovili' Stanišića i Kanea u ugodnom razgovoru. Evo kako je to izgledalo nakon dvoboja u Dallasu.