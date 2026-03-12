Obavijesti

MINA BONINO

FOTO Kapetan Reala zabio prvi hat-trick u karijeri, a ona mu je najveći kritičar. Čekaju i dijete

Dok urugvajski nogometaš Federico Valverde (27) na terenu oduševljava navijače Real Madrida svojim golovima, izvan terena je jednako uspješan. Kapetan Reala je u sretnom je braku sa suprugom Minom Bonino (32)
