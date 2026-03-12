FOTO Kapetan Reala zabio prvi hat-trick u karijeri, a ona mu je najveći kritičar. Čekaju i dijete

Dok urugvajski nogometaš Federico Valverde (27) na terenu oduševljava navijače Real Madrida svojim golovima, izvan terena je jednako uspješan. Kapetan Reala je u sretnom je braku sa suprugom Minom Bonino (32)
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Mina je zbog njega ostavila uspješnu karijeru i preselila se na drugi kontinent, a zajedno su prebrodili životnu dramu koja bi slomila mnoge
Foto: Instagram
Prije nego što je postala poznata kao partnerica zvijezde "kraljevskog kluba", Mina Bonino bila je cijenjeno lice u argentinskim medijima. Rođena u Quilmesu, diplomirala je sportsko novinarstvo i izgradila karijeru kao voditeljica i reporterka
Foto: Instagram
Par se upoznao preko društvenih mreža 2019. Valverde, tada već igrač Real Madrida, poslao joj je poruku na Instagramu. Iako je Mina, koja je pet godina starija, u početku oklijevala, nakon nekoliko mjeseci dopisivanja odlučila je riskirati
Foto: Instagram
Kupila je avionsku kartu i iz Argentine odletjela u Madrid kako bi se upoznali. Samo dva mjeseca kasnije, donijela je odluku koja joj je promijenila život. Napustila je posao, spakirala kofere i preselila se u Španjolsku
Foto: Instagram
Par se vjenčao 2022. godine na privatnoj ceremoniji, a danas su roditelji dvojice sinova, Benicija i Bautiste. U veljači su otkrili da očekuju prinovu u obitelji
Foto: Instagram
Njezina strast prema sportu ostala je netaknuta, a na društvenim mrežama, gdje je prati više od milijun ljudi, postala je poznata kao Federicova najglasnija podrška, ali i objektivna kritičarka
Foto: Instagram
Njezino mišljenje toliko je važno da se i sam Federico s njom savjetovao oko odluke o preuzimanju dresa s brojem osam od legende Tonija Kroosa
Foto: Instagram
U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja Valverde je zabio prvi hat-trick u karijeri i odveo Madriđane do velike pobjede 3-0. Urugvajac je golove zabio u razmaku od 22 minute
Foto: Instagram
S druge strane, kao Argentinka, nije skrivala divljenje prema Lionelu Messiju, proglasivši ga "najboljim u povijesti", što je izazvalo bijes dijela navijača Reala koji preferiraju Cristiana Ronalda.
Foto: Instagram
Najveći izazov s kojim su se suočili dogodio se tijekom Minine druge trudnoće. Nakon testiranja u 14. tjednu trudnoće, liječnici su im priopćili stravičnu vijest: nalazi su ukazivali na trisomiju "nespojivu sa životom" i vjerovali su da će izgubiti dijete
Foto: Instagram
