FOTO Kate, vidi ti se - sve! Sportska novinarka provocira u oskudnim haljinama...

Kao da to nije bilo dovoljno, dogodio se i potpuni kaos. ​- U zadnjoj utrci bio je konj imena Red Radish, kojeg nikad neću zaboraviti jer je pobjegao i izazvao kašnjenje od pola sata. Jedva da je itko ostao za tu zadnju utrku. Ipak, moj tata i ja smo se tako dobro zabavljali da smo ostali do samog kraja, nakon što su konačno spasili Red Radisha iz centra Worcestera. Od tog dana, nikad u životu nisam željela raditi ništa drugo osim posla u konjskim utrkama - otkrila je Kate, koja je tada imala samo pet godina i taj je dan, unatoč svemu, doživjela kao "čaroban". | Foto: Instagram