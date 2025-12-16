FOTO Kate, vidi ti se - sve! Sportska novinarka provocira u oskudnim haljinama...

Atraktivna voditeljica Sky Sportsa, Kate Tracey, postala je prava zvijezda, ne samo u svijetu sporta, već i na društvenim mrežama, gdje njezine odvažne modne kombinacije redovito izazivaju lavinu reakcija
Iako je poznata kao vrhunska poznavateljica sporta, njezini obožavatelji s jednakim nestrpljenjem iščekuju njezine objave u kojima ponosno pokazuje svoj smjeli stil, često birajući prozirne i izazovne komade odjeće koji malo toga ostavljaju mašti.
| Foto: Instagram
Iako je poznata kao vrhunska poznavateljica sporta, njezini obožavatelji s jednakim nestrpljenjem iščekuju njezine objave u kojima ponosno pokazuje svoj smjeli stil, često birajući prozirne i izazovne komade odjeće koji malo toga ostavljaju mašti. |
Foto: Instagram
Iako je poznata kao vrhunska poznavateljica sporta, njezini obožavatelji s jednakim nestrpljenjem iščekuju njezine objave u kojima ponosno pokazuje svoj smjeli stil, često birajući prozirne i izazovne komade odjeće koji malo toga ostavljaju mašti.
| Foto: Instagram
Za proslavu svog 31. rođendana, Kate je odlučila počastiti sebe i svoje pratitelje izdanjem koje se dugo pamtilo. Odjenula je elegantnu, ali iznimno provokativnu crnu haljinu koja je bila izrađena većinom od prozirne mreže s tek nekoliko strateški postavljenih neprozirnih dijelova. Fotografije je podijelila na Instagramu uz jednostavan opis: "Rođendansko odijelo".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obožavatelji su bili oduševljeni. "Apsolutno nevjerojatno", "Savršenstvo, čista desetka", "Vau, Kate!", bili su samo neki od komentara. Jedan je obožavatelj bio posebno inspiriran: "Rođendanske večeri uvijek bi trebale izgledati ovako moćno."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nije prvi put da je izazvala takvu pomutnju. Sličnu je reakciju izazvala i godinu ranije, kada je za svoj 30. rođendan također odabrala smjelu crnu haljinu, potvrdivši da su joj odvažne kombinacije zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Katein stil nije rezerviran samo za posebne prigode. Tijekom ljetnog odmora u Marbelli, oduševila je pratitelje serijom fotografija u kupaćim kostimima i ljetnim haljinama. Posebnu je pažnju privukla u narančastoj kombinaciji s dubokim dekolteom i kratkom cvjetnom suknjom, ali i u prozirnoj ljubičastoj haljini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Čak i u televizijskom studiju, gdje vodi popularnu emisiju "Weekend Winners" na kanalu Sky Sports Racing, ne boji se eksperimentirati. Jednom se prilikom pojavila u izdanju koje je podsjećalo na lik Wednesday Addams, s bijelim ovratnikom i manžetama na crnoj haljini s prozirnim detaljima na prsima i rukavima, što su gledatelji odmah pohvalili kao "vrhunski spoj elegancije i provokacije".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je prihvatila i novi voditeljski angažman za VillaTV, klupsku televiziju Aston Ville, gdje također plijeni pažnju svojim modnim odabirima, poput kombinacije elegantne kožne suknje i topa u bojama kluba.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je danas sinonim za glamur, njezina ljubav prema konjičkom sportu rođena je u potpuno drugačijim okolnostima. Kate se često prisjeća svog prvog odlaska na utrke, koji bi većinu ljudi zauvijek odbio od tog sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moj prvi odlazak na utrke bio je usred tjedna na sumornom natjecanju u Worcesteru u kolovozu 1999. godine. Vrijeme je bilo užasno, a kvaliteta utrka još gora - ispričala je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao da to nije bilo dovoljno, dogodio se i potpuni kaos. - U zadnjoj utrci bio je konj imena Red Radish, kojeg nikad neću zaboraviti jer je pobjegao i izazvao kašnjenje od pola sata. Jedva da je itko ostao za tu zadnju utrku. Ipak, moj tata i ja smo se tako dobro zabavljali da smo ostali do samog kraja, nakon što su konačno spasili Red Radisha iz centra Worcestera. Od tog dana, nikad u životu nisam željela raditi ništa drugo osim posla u konjskim utrkama - otkrila je Kate, koja je tada imala samo pet godina i taj je dan, unatoč svemu, doživjela kao "čaroban".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ta dječačka strast i profesionalno znanje, koje je stjecala radeći za poznate trenere, danas su temelj njezine uspješne karijere. Kate Tracey je dokaz da se stručnost i odvažan stil ne isključuju, a njezina sposobnost da jednako samouvjereno analizira utrke i nosi najizazovnije kreacije osigurala joj je vojsku vjernih obožavatelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram