OČARALA SVE

FOTO Kate, vidi ti se - sve! Sportska novinarka provocira u oskudnim haljinama...

Atraktivna voditeljica Sky Sportsa, Kate Tracey, postala je prava zvijezda, ne samo u svijetu sporta, već i na društvenim mrežama, gdje njezine odvažne modne kombinacije redovito izazivaju lavinu reakcija
Iako je poznata kao vrhunska poznavateljica sporta, njezini obožavatelji s jednakim nestrpljenjem iščekuju njezine objave u kojima ponosno pokazuje svoj smjeli stil, često birajući prozirne i izazovne komade odjeće koji malo toga ostavljaju mašti. | Foto: Instagram
