FOTO Kiša oprala Poljud, a Istra je iznenadila neprecizni Hajduk

HAJDUK - ISTRA 1-2: U prvoj HNL utakmici u 2026. godini na Poljudu, Hajduk je ispustio bodove protiv Istre 1961. Prevljak i Frederiksen zabili su za slavlje Puljana, dok je autogol Robertssona začinio završnicu i dao nadu Splićanima pred nešto manje od 12.000 ljudi na stadionu. Hajduk je dvaput pogodio okvir gola i imao preko 20 udaraca prema golu, ali izuzev autogola, nije uspio zatresti mrežu.
Kiša je oprala Split i Poljud, a Istra 1961 je u 19. kolu HNL-a pobijedila Hajduk 2-1.
Kiša je oprala Split i Poljud, a Istra 1961 je u 19. kolu HNL-a pobijedila Hajduk 2-1.
Kiša je oprala Split i Poljud, a Istra 1961 je u 19. kolu HNL-a pobijedila Hajduk 2-1.
Zbog nemilih vremenskih uvjeta na Poljudu je bilo nešto manje od 12.000 gledatelja, znatno manje nego što je često slučaj.
Vrijeme je u Splitu bilo daleko od idiličnog u povratku HNL-a.
Hajduk je pobjedom mogao barem privremeno preuzeti vrh ljestvice ispred Dinama kojeg očekuje gostovanje u Osijeku.
No, Puljani su šokirali Poljud i s nova tri boda skočili su na treće mjesto ljestvice.
Golove za goste zabili su Smail Prevljak (10) i Emil Frederiksen (22), a rezultat je smanjio Logi Hrafn Robertsson u 83. minuti uguravši loptu u vlastitu mrežu.
Dodajmo i kako su igrači Hajduka dva puta gađali okvir suparničkog gola.
Puljani su poveli u 10. minuti iz prve prave prilike na utakmici.
Emil Fredriksen je sjajno uposlio Smaila Prevljaka koji je izašao ispred Tonija Silića i efektno ga prebacio za svoj osmi gol ove sezone.
Hajduk je mogao izjednačiti u 18. minuti, Iker Almena je povratnom loptom uposlio Filipa Krovinovića koji je bio u sjajnoj poziciji, ali je njegov udarac sa 11 metara završio u gredi.
Samo četiri minute kasnije uslijedio je novi šok za domaće navijače.
Fredriksen je nakon asistencije postigao i pogodak.
Hajduk je u 31. minuti imao još jedna dobru priliku
Noa Skoko je povukao kontru i uposlio Michelea Šegu koji nije uspio pogoditi iskosa.
Sedam minuta kasnije i Skoko je pogodio vratnicu.
Ponovo je Almena odličnom loptom proigrao Skoku koji je snažno pucao sa sedam, osam metara, ali je drugi put pogođen okvir gola.
Istra je u 43. minuti možda mogla i zaključiti priču.
Bila je to odlična kontra gostiju. Prevljak je izbio sam pred Silića, ali umjesto na udarac, odlučio se uposliti Vinka Rozića koji je pucao iz prve, ali je njegov udarac blokirao Niko Sigur spasivši čisti gol u situaciji kada je Silić već bio svladan.
U samoj završnici prvog dijela Hajduk je upropastio još jednu veliku priliku.
Almena se riješio svog čuvara, prevario je i golmana Franka Kolića, no u posljednji trenutak je reagirao Raul Kumar.
Prvu veliku priliku u nastavku imao je Hajduk u 62. minuti, no Skoko je pucao pored gola.
U 81. minuti je zaprijetio i domaći veznjak Rokas Pukštas, no loše je zahvatio loptu.
Dvije minute kasnije Hajdukovi napadi su urodili plodom.
Almena je proigrao Pukštasa u kaznenom prostoru, Amerikanac je gurnuo loptu pred vrata, a Logi Hrafn Robertsson nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg Šeginog zaleđa, na koncu je sve bilo čisto.
