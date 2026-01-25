Obavijesti

Komentari 5
GALERIJA S POLJUDA

FOTO Kiša oprala Poljud, a Istra je iznenadila neprecizni Hajduk

HAJDUK - ISTRA 1-2: U prvoj HNL utakmici u 2026. godini na Poljudu, Hajduk je ispustio bodove protiv Istre 1961. Prevljak i Frederiksen zabili su za slavlje Puljana, dok je autogol Robertssona začinio završnicu i dao nadu Splićanima pred nešto manje od 12.000 ljudi na stadionu. Hajduk je dvaput pogodio okvir gola i imao preko 20 udaraca prema golu, ali izuzev autogola, nije uspio zatresti mrežu.
Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Kiša je oprala Split i Poljud, a Istra 1961 je u 19. kolu HNL-a pobijedila Hajduk 2-1. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
