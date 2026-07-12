FOTO Knoll prokletstvo? Ivana počela navijati za Norvešku, pa i Erlinga Haalanda 'poslala' kući

Nakon što je vjerno pratila hrvatsku reprezentaciju do gorkog ispadanja u osmini finala, Knoll je odlučila promijeniti dres i pružiti podršku Norveškoj. Nažalost po Skandinavce, epilog je bio identičan
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Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica i globalni internetski fenomen, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih provokativnih odjevnih kombinacija.
| Foto: Profimedia
Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica i globalni internetski fenomen, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih provokativnih odjevnih kombinacija. |
Foto: Profimedia
Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica i globalni internetski fenomen, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih provokativnih odjevnih kombinacija.
| Foto: Profimedia
Čini se da je njezina podrška na Svjetskom prvenstvu u Americi postala "poljubac smrti" za momčadi koje bodri s tribina.
| Foto: Profimedia
Nakon što je vjerno pratila hrvatsku reprezentaciju do gorkog ispadanja u osmini finala, Knoll je odlučila promijeniti dres i pružiti podršku Norveškoj.
| Foto: Profimedia
Nažalost po Skandinavce, epilog je bio identičan. Dramatičnim porazom od Engleske u četvrtfinalu, i njezini novi favoriti završili su svoj put na turniru.
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Iako se danas njezino ime veže isključivo uz nogometne tribine, put Ivane Knoll do svjetske slave bio je postepen.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Rođena 16. rujna 1992. u Frankfurtu u Njemačkoj, sa sedam godina preselila se u Zagreb, gdje je provela veći dio djetinjstva, a kasnije je diplomirala na Sveučilištu u Rijeci.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prvi koraci u javnosti bili su joj vezani uz svijet mode i plesa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prije nego što je postala globalno prepoznatljiva, bavila se trbušnim i plesom oko šipke, a 2016. godine ostvarila je zapažen uspjeh plasmanom u finale izbora za Miss Hrvatske svijeta.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Svoju prisutnost na društvenim mrežama, posebice na Instagramu, počela je graditi još 2013. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Ipak, prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., gdje je njezina pojava u oskudnim navijačkim izdanjima s motivima hrvatske šahovnice privukla pažnju svjetskih medija.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Status globalne zvijezde zacementirala je četiri godine kasnije na prvenstvu u Katru.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Unatoč strogim pravilima odijevanja u toj zemlji, Knoll je nastavila s provokativnim stilom, što ju je katapultiralo na naslovnice diljem svijeta i donijelo joj nadimak "najseksi navijačice svijeta".
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Njezina popularnost eksplodirala je, a broj pratitelja na Instagramu premašio je tri milijuna, čime je otvorila vrata brojnim poslovnim prilikama, uključujući pokretanje vlastitog modnog brenda i karijeru DJ-ice, s nastupima diljem Amerike, gdje danas provodi veći dio vremena.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Na aktualno Svjetsko prvenstvo stigla je s jednakim entuzijazmom, spremna pružiti podršku "vatrenima" na njihovom putu kroz Ameriku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vjerno ih je pratila s tribina, no hrvatska avantura naglo je prekinuta u šesnaestini finala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U napetoj utakmici protiv Portugala u Torontu, Hrvatska je poražena 2-1, a ispadanje je posebno teško palo strastvenoj navijačici.
| Foto: Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Svoje razočaranje nije skrivala, a gnjev je usmjerila prema glavnom sucu utakmice, Norvežaninu Espenu Eskasu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ubrzo nakon posljednjeg zvižduka, na društvenim je mrežama objavila oštru poruku: "Norveški suče, odradio si je**no loš posao".
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ironično, upravo će se Norveškoj nekoliko dana kasnije prikloniti.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon što je Hrvatska spakirala kovčege, Ivana je odlučila ostati u Americi i nastaviti pratiti prvenstvo.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Na iznenađenje mnogih, objavila je da će njezina nova momčad biti Norveška. Izbor nije bio slučajan.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto instagram
Foto screenshoot/Instagram
Knoll je u ranijim intervjuima otkrila da je upoznala nekoliko nogometnih zvijezda, ali da je najbolji dojam na nju ostavio upravo norveški napadač Erling Haaland.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
- Iskreno, osobno od onih koje sam upoznala, jedini igrač koji mi se stvarno sviđa kao osoba je Haaland. Znam nekoliko igrača kao prijatelje, upoznala sam Viniciusa, upoznala sam Haalanda. Svi su oni dragi momci, ali najbolji dojam ostavili su Haaland i njegovi prijatelji. Mislim da su jako dragi ljudi - otkrila je Knoll za talkSPORT.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svoju novu odanost demonstrirala je na četvrtfinalnoj utakmici Norveška - Engleska u Miamiju.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Na stadion je stigla u još jednom upečatljivom izdanju: crvenom topu u stilu bikinija s norveškom zastavom i brojem devet, koji na leđima nosi upravo Haaland.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Sanjin Strukić/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Kombinaciju je upotpunila vrućim traper hlačicama i, u znak sjećanja na prvu ljubav, rukavima s uzorkom hrvatske šahovnice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ipak, njezina prisutnost ni ovoga puta nije donijela sreću. Norveška je nakon produžetaka poražena od Engleske rezultatom 2-1, čime je i druga momčad koju je Ivana Knoll bodrila završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram