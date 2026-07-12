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'IVANA KNOLLAND'

FOTO Knoll prokletstvo? Ivana počela navijati za Norvešku, pa i Erlinga Haalanda 'poslala' kući

Nakon što je vjerno pratila hrvatsku reprezentaciju do gorkog ispadanja u osmini finala, Knoll je odlučila promijeniti dres i pružiti podršku Norveškoj. Nažalost po Skandinavce, epilog je bio identičan
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FIFA World Cup 2026 - Quarterfinals - Norway v England
Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica i globalni internetski fenomen, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih provokativnih odjevnih kombinacija. | Foto: Profimedia
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Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica i globalni internetski fenomen, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih provokativnih odjevnih kombinacija. | Foto: Profimedia
Komentari 8

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