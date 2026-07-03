HRVATSKI NAVIJAČI POSVUDA FOTO Kockice, mega-zastava i bakljada: Pogledajte atmosferu s ulica Toronta uoči spektakla...

Kockice su ispunile ulice Toronta, hrvatski navijači i navijačice su posvuda, zapaljeno je i nešto pirotehnike, atmosfera se približava vrhuncu, razvijena je i 100-metarska zastava... Hrvatska od 1 ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra protiv Portugala u 1/16 finala SP-a, navijači Hrvatske nadaju se kako će se naš put nastaviti... Pobjednik dvoboja Hrvatske i Portugala igrat će u ponedjeljak protiv Španjolske.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu