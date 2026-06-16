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NORVEŠKA WAGS-ICA

FOTO Koga ljubi Erling Haaland? On i Isabel obožavaju kebab i igrice: 'Ona se javila meni...'

Unatoč glamuru koji ih okružuje, Haaland je otkrio da najviše uživaju u jednostavnim stvarima, poput zajedničkog kuhanja i opuštanja. Obožavaju kebab i videoigre...
Rome, Castel Sant'Angelo Dolce & Gabbana Fashion Show Event Parterre
Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša. | Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
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Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša. | Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
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