FOTO Koga ljubi Erling Haaland? On i Isabel obožavaju kebab i igrice: 'Ona se javila meni...'

Njihovi putevi 'ukrstili' su se u akademiji kluba Bryne FK, gdje su oboje napravili prve nogometne korake. Dugogodišnje prijateljstvo preraslo je u romansu tijekom Haalandovog boravka u Borussiji Dortmund, a nogometaš je nedavno za norvešku televiziju NRK otkrio tko je napravio prvi korak. "Poslala mi je poruku. Igrala je u istom klubu kao i ja, u Bryneu. Ona je bila ta koja je primijetila mene, a ne ja nju", priznao je Haaland. | Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram