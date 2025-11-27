FOTO Kolinda odjenula narodnu nošnju i zasjala pred šefom Fife, a 'vatreni' dominirali na SP-u

Na današnji dan 2022. godine tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uveličala je utakmicu 'vatrenih' protiv Kanade. S njom je bio i predsjednik Fife Gianni Infantino i predsjednik HNS-a Marijan Kustić
Na današnji dan 2022. Hrvatska je na SP u Katru slavila protiv Kanade 4-1, a utakmicu je uveličala svojim prisustvom bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57).
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Grabar-Kitarović društvo je u svečanoj loži činio predsjednik Fife Gianni Infantino (55). Dvojac je sudeći po fotografijama obavio ugodan razgovor.
Osim Infantina, u svečanoj loži je bio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić (50)
Nekadašnja predsjednica odlučila je obući hrvatsku narodnu nošnju i tako pokazati poštovanje prema tradicionalnim vrijednostima i u isto vrijemenositi hrvatska obilježja.
Prva hrvatska predsjednica trenutačno je članica Međunarodnog olimpijskog odbora i Globalnog odbora za praćenje spremnosti; to je neovisno tijelo zaduženo za praćenje i osiguravanje spremnosti svijeta za globalne zdravstvene krize, kao što su pandemije i epidemije.
Grabar-Kitarović je, osim utakmice s Kanadom, bila i na ostalim susretima 'vatrenih'. Kroz cijelo prvenstvo mamila je poglede od svih strana zahvaljujući crveno-bijelim modnim kombinacijama.
Na utakmici s Belgijom odlučila je ići na jednostavniju varijantu i obući domaći dres 'vatrenih'.
U polufinalnom susretu Hrvatske i Argentine odlučila se na sako ispod kojeg je nosila 'kockasti' dres.
Poznatu 'šahovnicu' nosila je u svečanoj loži na utakmici Brazila i Švicarske.
Utakmica Hrvatske i Kanade igrala se u sklopu 2. kola grupne faze SP-a. S pobjedom su 'vatreni' napravili veliki korak ka prolasku u nokaut fazu. U prvom kolu su remizirali s Marokom (0-0), a u trećem s Belgijom (0-0).
Za 'vatrene' je dva gola zabio Andrej Kramarić, a po jedan Marko Livaja i Lovro Majer. Za Kanađane je gol zabio Alphonso Davies
Hrvatska je prošla u daljnju fazu s pet bodova, dva manje od prvoga Maroka i bodom više od treće Belgije. Kanada je završila svoj put na SP-u boda.
