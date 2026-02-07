Nakon duže provjere procijenili su da je prekršaj vrijedan žutog kartona i Sekulić je ostao na parketu, a kasnije i zabio za 1-1
UDARANJE PO LICU
Francuzi su za ovo tražili crveni, hvala sucima, nismo ga dobili!
Hrvatska futsalska reprezentacija i Francuska igraju dvoboj za treće mjesto na Europskom prvenstvu. Francuzi su poveli već u ranoj fazi utakmice, a u petoj minuti dvoboja tražili su crveni karton za naše.
Francuski futsalaš zadržao je loptu pod pritiskom, a na njega je agresivno izašao Antonio Sekulić. Nehotice ga je zahvatio rukama po licu, Francuz je to dodatno naglasio i nagovorio suce da odu pogledati situaciju na VAR monitor.
Ipak, nakon duže provjere procijenili su da je prekršaj vrijedan žutog kartona i Sekulić je ostao na parketu, a kasnije i zabio za 1-1.
Utakmica je u tijeku...
