Obavijesti

Sport

Komentari 1
UDARANJE PO LICU

Francuzi su za ovo tražili crveni, hvala sucima, nismo ga dobili!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Francuzi su za ovo tražili crveni, hvala sucima, nismo ga dobili!
3
Foto: Screenshot/RTL

Nakon duže provjere procijenili su da je prekršaj vrijedan žutog kartona i Sekulić je ostao na parketu, a kasnije i zabio za 1-1

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija i Francuska igraju dvoboj za treće mjesto na Europskom prvenstvu. Francuzi su poveli već u ranoj fazi utakmice, a u petoj minuti dvoboja tražili su crveni karton za naše.

Foto: Screenshot/RTL

Francuski futsalaš zadržao je loptu pod pritiskom, a na njega je agresivno izašao Antonio Sekulić. Nehotice ga je zahvatio rukama po licu, Francuz je to dodatno naglasio i nagovorio suce da odu pogledati situaciju na VAR monitor. 

Foto: Screenshot/RTL

Ipak, nakon duže provjere procijenili su da je prekršaj vrijedan žutog kartona i Sekulić je ostao na parketu, a kasnije i zabio za 1-1.

Utakmica je u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Kaos u Austriji: Grupa huligana s palicama i šipkama krenula na Hrvate! A onda je došla policija
INCIDENT NA AUTOCESTI

Kaos u Austriji: Grupa huligana s palicama i šipkama krenula na Hrvate! A onda je došla policija

Kaos na A2: maskirani huligani s palicama i šipkama pokušali napasti hrvatske navijače! Policija spriječila krvoproliće, ali nesreća vatrogasnog vozila ozlijedila pet osoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026