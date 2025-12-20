NAJVAŽNIJI DETALJI FOTO Koreografija Bad Blue Boysa, s(p)retni Beljo i miljenik navijača. Galerija s Maksimira

DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 "Modri" su na uspješan način zaključili 2025. godinu i osigurali liderstvo u HNL-u nakon prve polusezone. Bilo je zanimljivih detalja s gradskog derbija, a Dinamo je na kraju stigao do važne pobjede