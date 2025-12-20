FOTO Koreografija Bad Blue Boysa, s(p)retni Beljo i miljenik navijača. Galerija s Maksimira

DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 "Modri" su na uspješan način zaključili 2025. godinu i osigurali liderstvo u HNL-u nakon prve polusezone. Bilo je zanimljivih detalja s gradskog derbija, a Dinamo je na kraju stigao do važne pobjede
Uoči utakmice Boysi su razvlili veliki transparent na sjevernoj tribini koji prikazuje kralja Tomislava s hrvatskim štitom uz natpis: "In principio erat regnum", što znači "u početku bijaše kraljevstvo"
Važan detalj s utakmice je i ulazak Roberta Mudražije u 87. minuti koji su Boysi pozdravili velikim pljeskom i ovacijama
Fran Topić stigao je do prvijenca u dresu Dinama u 11. minuti, a Beljo je u 58. zabio za konačnih 2-0
Utakmicu ovog puta nije gledao Zvonimir Boban zbog bolesti
A Josip Mišić morao je izaći iz igre već u prvom poluvremenu zbog ozljede
