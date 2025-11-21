Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SJAJNA GESTA

FOTO Košarkaši Splita igrali 'našminkani'. Evo zašto...

Košarkaši Splita su u 8. kolu ABA lige na Gripama izgubili od Krke (91-80), a na utakmici smo vidjeli i jednu predivnu gestu hrvatskih košarkaša. Naime, nastupali su s crvenim oznakama na licima, u znak podrške Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama
Split: Košarkaši igrali "našminkani" u znak podrške Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama
Igrači obje momčadi su akciju podržali i uoči utakmice kada su izašli na parket u prigodnim majicama. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/22
Igrači obje momčadi su akciju podržali i uoči utakmice kada su izašli na parket u prigodnim majicama. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025