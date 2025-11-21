FOTO Košarkaši Splita igrali 'našminkani'. Evo zašto...

Košarkaši Splita su u 8. kolu ABA lige na Gripama izgubili od Krke (91-80), a na utakmici smo vidjeli i jednu predivnu gestu hrvatskih košarkaša. Naime, nastupali su s crvenim oznakama na licima, u znak podrške Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama
Igrači obje momčadi su akciju podržali i uoči utakmice kada su izašli na parket u prigodnim majicama.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenoga odlukom Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na sestre Mirabal koje je tog datuma 1960. godine u Dominikanskoj Republici usmrtio diktator Rafael Trujillo.
Sjajna gesta košarkaša koji su ukazali na ovaj veliki problem u društvu.
