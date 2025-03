FOTO Ovako izgleda Kostelić nakon havarije. Premijer Crne Gore: Opet nam dođi u goste

Nakon gotovo pet neizvjesnih sati u hladnom moru i borbe za život kod ušća rijeke Bojane - osmijeh na licu. Ivicu Kostelića (45) i njegovog francuskog kolegu Mathieua Maynadiera s kojim je dijelio kajak, u bolnici i Baru posjetio je crnogorski premijer Milojko Spajić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:30 Ovako su Ivicu spasili iz mora, borio se za život! Treći član doplivao je do Albanije | Video: Ministarstvo obrane Crne Gore

"Ivica Kostelić je dobro i oporavlja se u barskoj bolnici. Izuzetno je zahvalan crnogorskoj vojsci za pravovremenu reakciju, kao i medicinskom kadru naše zemlje. Legendarni hrvatski skijaš boravio je prethodnih dana na Prokletijama i rijeci Bojani promovirajući ljepote ovih naših dragulja, koji prema Kostelićevim riječima imaju ogroman potencijal i za ekstremne sportove. Ivice, ponovo nam dođi u goste", piše u Spajićevoj objavi.

Operateri su zaprimili poziv u pomoć od osobe s obale i započela je složena operacija traganja i spašavanja dvojca koji se prevrnuo iz kajaka, dok se treći član ekipe domogao obale. Valovi su dosezali i četiri metra, a udari juga bili i do 40 čvorova. Uključili su se svi raspoloživi državni resursi, pa i helikopter crnogorske vojske. Uz odobrenje su ulazili u albanske unutarnje vode.

Helikopter iz Podgorice nakon sat vremena optičkim termalnim senzorom locirao je dvojac na kajaku oko 1,7 nautičkih milja (3,15 kilometara) od delte rijeke Bojane. Po njih su krenuli spasilački čamci, ukrcali ih i uputili u Luku Bar gdje ih je čekalo vozilo hitne i prevezlo u Opću bolnicu u Baru.

Ivičina majka Marica otkrila je da su obitelj alarmirali još sinoć.

- Sve je u redu, Ivica je dobro, nije ni izgubio svijest. Najvažnije da je dobro, da je akcija spašavanja protekla u redu i mogu samo reći da će se do kraja tjedna Ivica vratiti Zagreb. Najvažnije da mi je dijete dobro i to je najbitnije. Sad, što se moglo dogoditi, kako je do Toga došlo, ne mogu o tome govoriti. To kad se Ivica bude vratio, neka on komunicira i kaže što želi i što misli da treba, to nije na meni da pričam. Najbitnije je da je on dobro i to je sve što mogu reći - poručila je za Net.hr.

Kostelić je prošli tjedan objavio da je 6. ožujka počela skijaška traverza Prokletija/Bjeshket e Nemuna, da ruta slijedi glavni greben Prokletija od kosovsko-albanske granice u Gjeravici do Skadarskog jezera i dalje rijekom Bojanom, a cilj je bio na ušću. Napisao je da je vremenska prognoza povoljna i da se nada sigurnoj i brzoj traverzi, a uz njega i Mathieua Maynadiera bio je i snimatelj/producent Bertrand Delapierre.