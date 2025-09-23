FOTO Kovačevića čeka utakmica karijere, a ovako priprema dinamovce uoči Fenerbahčea

Ovo mi je najveća utakmica igračke ili trenerske karijere, igrao sam nekada Kup kupova, ali ovo je najveća, rekao je trener Dinama, Mario Kovačević, uoči utakmice s Fenerbahčeom, a u utorak poslijepodne odradio je posljednji trening s igračima uoči utakmice.
Nogometaši Dinama odradili su posljednji trening uoči prve utakmice Europske lige.
"Modri" će u prvom kolu Europske lige ugostiti turski Fenerbahče.
Dinamo ulazi u europsku sezonu na krilima pobjede u velikom derbiju protiv Hajduka (2-0).
Mario Kovačević imao je posljednju priliku za 'naštimati' momčad uoči, kako je rekao, najveće utakmice u svojoj karijeri.
