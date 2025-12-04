FOTO Kraj slavnog para. Ana je pokrenula razvod, a Bastiju će uzeti i djecu. Procurio i razlog

Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom
Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović i njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger razvode se nakon devet godina braka. Nakon višemjesečnih medijskih nagađanja o krizi, odvjetnik Ane Ivanović potvrdio je razlaz
Njemački mediji izvijestili su da je bivša prva tenisačica svijeta u studenom podnijela zahtjev za razvod braka na sudu u Münchenu
Iako se kao službeni razlog navode "nepomirljive razlike", mediji u Njemačkoj pišu i o drugim mogućim uzrocima, uključujući navodnu nevjeru.
Osim samog razvoda, Ivanović je pokrenula i odvojen pravni postupak u Palma de Mallorci, gdje trenutno živi s njihova tri sina: Lukom (rođenim 2018.), Leonom (2019.) i najmlađim Teom (2023.).
Španjolskoj je podnijela zahtjev za uzdržavanje djece, što je uobičajen pravni korak s obzirom na to da je ona primarni skrbnik i da obitelj tamo ima prebivalište.
Dok službena priopćenja ne navode detalje, njemački mediji već mjesecima pišu o tome da bi uzrok raspada braka mogla biti Schweinsteigerova navodna veza s drugom ženom.
U lipnju su objavljene fotografije na kojima se nogometaš ljubi s drugom ženom, a mediji su uskoro otkrili i njezin identitet.
Prema pisanju magazina Bunte, riječ je o Bugarki Silvi Kapitanov, bivšoj influencerici i autorici fitness programa. Navodi se da su se Schweinsteiger i Kapitanov upoznali preko djece koja pohađaju istu školu na Mallorci
Magazin Bunte objavio je i informaciju prema kojoj je Ana Ivanović navodno bila spremna pokušati spasiti brak zbog obitelji i njihova tri sina. Međutim, prema istom izvoru, do preokreta je došlo nakon presudnog razgovora.
Schweinsteiger joj je navodno rekao kako želi biti u mogućnosti "živjeti slobodno", što je, kako piše Bunte, Anu Ivanović potaknulo da donese odluku o prekidu i podnošenju zahtjeva za razvod. Ni Ana ni Bastian nikada nisu osobno komentirali ove medijske napise.
Naznake o problemima u braku pojavile su se u medijima još u travnju, kada se pisalo o "dubokoj krizi" uzrokovanoj različitim životnim stilovima. Schweinsteigerov posao nogometnog analitičara za njemačku televiziju ARD zahtijevao je česta putovanja diljem Europe, zbog čega je često bio odsutan od kuće.
S druge strane, Ana se nakon završetka teniske karijere posvetila majčinstvu i brizi o djeci. Mnogo je vremena provodila u rodnoj Srbiji, gdje joj je njezina obitelj u Beogradu pomagala oko čuvanja sinova. Mediji nagađaju da su ta razdvojenost i drugačiji prioriteti mogli doprinijeti problemima.
Posljednji put su zajedno viđeni u javnosti u rujnu 2024. na Laver Cupu u Berlinu. Nakon toga, podijelili su zajedničku fotografiju s božićnog sajma u prosincu, no nakon toga su objave o zajedničkom obiteljskom životu na društvenim mrežama postale sve rjeđe.
Njihova veza je brzo napredovala, a vjenčali su se u Veneciji u srpnju 2016. godine, što su pratili mediji iz cijelog svijeta. Ana se krajem iste godine povukla iz profesionalnog tenisa kako bi se posvetila obitelji. Tijekom godina, na društvenim su mrežama često dijelili fotografije iz obiteljskog života.
