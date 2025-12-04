Obavijesti

IPAK JE GOTOVO

FOTO Kraj slavnog para. Ana je pokrenula razvod, a Bastiju će uzeti i djecu. Procurio i razlog

Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom
Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović i njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger razvode se nakon devet godina braka. Nakon višemjesečnih medijskih nagađanja o krizi, odvjetnik Ane Ivanović potvrdio je razlaz | Foto: Instagram
