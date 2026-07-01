FOTO Kraljica 'leoparda': Lijepa Sofia ljubi kapetana DR Konga

Nogometna reprezentacija DR Konga danas igra utakmicu života, Afrikance u 1/16 finala Svjetskog prvenstva čeka dvoboj s favoriziranom Engleskom. Sve osim glatke pobjede Engleske bilo bi čudo, ali već smo ih se nagledali na ovom turniru. Na tribinama stadiona u Atalanti bit će i lijepa Sofia Mbemba, supruga kapetana 'Leoparda', Chancela... | Foto: S. Mbemba/Instagram