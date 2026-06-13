FOTO Plenković i LeBron se družili u Dubrovniku! James potpisao dres sinu premijera...

Trenutak s potpisom brzo je obišao društvene mreže i postao jedan od simbola Dubrovnik GP utrke. E1 serija sve više privlači globalne zvijezde iz sporta i zabave, a Dubrovnik se učvršćuje kao jedna od najprestižnijih destinacija ovog natjecanja koje se opisuje kao električna Formula 1 na vodi. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL