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NBA LEGENDA U HRVATSKOJ

FOTO Plenković i LeBron se družili u Dubrovniku! James potpisao dres sinu premijera...

NBA superzvijezda LeBron James posjetio je Dubrovnik kao suvlasnik tima na utrci električnih glisera i usrećio sina premijera Andreja Plenkovića potpisavši mu dres
Duborvnik: LeBron James potpisao dres sinu Andreja Plenkovića
Na terasi jednog hotela u Dubrovniku, s pogledom na Jadran i trkaće glisere, odvio se jedan od najupečatljivijih trenutaka E1 Dubrovnik GP utrke. NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu premijera Andreja Plenkovića, a dječak Mario bio je vidno oduševljen susretom s idolom. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Na terasi jednog hotela u Dubrovniku, s pogledom na Jadran i trkaće glisere, odvio se jedan od najupečatljivijih trenutaka E1 Dubrovnik GP utrke. NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu premijera Andreja Plenkovića, a dječak Mario bio je vidno oduševljen susretom s idolom. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Komentari 3

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