FOTO Plenković i LeBron se družili u Dubrovniku! James potpisao dres sinu premijera...

NBA superzvijezda LeBron James posjetio je Dubrovnik kao suvlasnik tima na utrci električnih glisera i usrećio sina premijera Andreja Plenkovića potpisavši mu dres
Na terasi jednog hotela u Dubrovniku, s pogledom na Jadran i trkaće glisere, odvio se jedan od najupečatljivijih trenutaka E1 Dubrovnik GP utrke. NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu premijera Andreja Plenkovića, a dječak Mario bio je vidno oduševljen susretom s idolom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Na terasi jednog hotela u Dubrovniku, s pogledom na Jadran i trkaće glisere, odvio se jedan od najupečatljivijih trenutaka E1 Dubrovnik GP utrke. NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu premijera Andreja Plenkovića, a dječak Mario bio je vidno oduševljen susretom s idolom. |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Na terasi jednog hotela u Dubrovniku, s pogledom na Jadran i trkaće glisere, odvio se jedan od najupečatljivijih trenutaka E1 Dubrovnik GP utrke. NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu premijera Andreja Plenkovića, a dječak Mario bio je vidno oduševljen susretom s idolom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
LeBron James jedan je od suvlasnika tima u E1 seriji, prvom svjetskom električnom prvenstvu za glisere. Uz njega, timove u ovom natjecanju posjeduju i druge svjetske zvijezde poput Toma Bradyja, Willa Smitha, Steva Aokija, Rafaela Nadala i Thiauta Courtoisа.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
James je u Dubrovnik stigao kao jedan od najprepoznatljivijih lica cijelog spektakla.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
E1 utrka u Dubrovniku održava se 12. i 13. lipnja 2026., a grad na Jadranu već drugu godinu zaredom ugostio je ovo futurističko natjecanje.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Električni gliseri poznatiji kao RaceBirdi klize iznad površine mora dostižući brzine i do 93 kilometara na sat, a pogled s hotelske terase nudio je savršen pogled na cijelu akciju.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković i sin Mario obišli su predstavnike više timova, no upravo je susret s LeBronom Jamesom privukao najviše pozornosti.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Trenutak s potpisom brzo je obišao društvene mreže i postao jedan od simbola Dubrovnik GP utrke. E1 serija sve više privlači globalne zvijezde iz sporta i zabave, a Dubrovnik se učvršćuje kao jedna od najprestižnijih destinacija ovog natjecanja koje se opisuje kao električna Formula 1 na vodi.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL