FOTO Legići jure stazom! Evo kako su zvijezde Formule 1 stigle na VN Velike Britanije

Uoči Velike nagrade Velike Britanije, legendarna staza Silverstone pretvorila se u sjajnu pozornicu. Umjesto uobičajene parade na otvorenom kamionu, svi su sjeli za upravljače bolida izrađenih od legića
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Iza šarene i zaigrane fasade krije se impresivan inženjerski pothvat. Iako izgledaju kao igračke, ovi Lego bolidi potpuno su funkcionalni. Svaki od 22 minibolida sastavljen je od preko 28.000 Lego kockica, a na njihovu razvoju i konstrukciji radio je tim od 20 dizajnera i inženjera u Lego tvornici u češkom Kladnu.
| Foto: Andrew Boyers
Iza šarene i zaigrane fasade krije se impresivan inženjerski pothvat. Iako izgledaju kao igračke, ovi Lego bolidi potpuno su funkcionalni. Svaki od 22 minibolida sastavljen je od preko 28.000 Lego kockica, a na njihovu razvoju i konstrukciji radio je tim od 20 dizajnera i inženjera u Lego tvornici u češkom Kladnu. |
Foto: Andrew Boyers
Iza šarene i zaigrane fasade krije se impresivan inženjerski pothvat. Iako izgledaju kao igračke, ovi Lego bolidi potpuno su funkcionalni. Svaki od 22 minibolida sastavljen je od preko 28.000 Lego kockica, a na njihovu razvoju i konstrukciji radio je tim od 20 dizajnera i inženjera u Lego tvornici u češkom Kladnu.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Ukupno je utrošeno više od 6.400 radnih sati kako bi se ideja provela u djelo. Svaki bolid teži oko 280 kilograma, od čega 65 kilograma otpada na same kockice, a ostatak na čeličnu konstrukciju, električni motor i go-kart kotače koji im omogućuju postizanje brzine do 25 km/h. Poučeni iskustvom iz Miamija, dizajneri su ugradili i dodatne sigurnosne elemente.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Prošlogodišnja parada vozača na Velikoj nagradi Miamija, s deset velikih Lego bolida koje su dijelili timski kolege, postala je jedan od trenutaka o kojima se najviše pričalo u cijeloj sezoni.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
- Naučili smo puno lekcija u Miamiju, prvenstveno da će se bolidi sudarati. Zbog toga smo poduzeli mjere kako bismo ih učinili sigurnijima. Dodali smo zaštitni luk, blatobrane i odbojnike kako ne bismo izgubili toliko kockica kao prošli put - rekao je Jonathan Jurion, viši dizajner u Legu.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Suzanne Plunkett
Ipak, ideja o utrkivanju u plastičnim bolidima neposredno prije jedne od najvažnijih utrka sezone nije kod svih izazvala jednako oduševljenje. Domaći junak i vozač McLarena, Lando Norris, bio je među najglasnijim zagovornicima.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Snimke vozača kako se međusobno sudaraju u Miamiju, pri čemu su komadići plastike letjeli na sve strane, uz njihov nekontrolirani smijeh, obišle su svijet i pokazale drukčiju, opušteniju stranu sporta. Bio je to marketinški pogodak, pa su Formula 1 i Lego odlučili podići ljestvicu za britansku utrku.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
- Parada s Lego bolidima u Miamiju bila je jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone, zaokupivši maštu navijača diljem svijeta. Ove godine nadograđujemo taj trenutak kako bismo stvorili nevjerojatan spektakl za fanove na Silverstoneu i one koji gledaju globalno - izjavila je Emily Prazer, komercijalna direktorica Formule 1. Za razliku od Miamija, gdje su se vozači naguravali u dvosjedima, ovog puta je svaki od 22 vozača dobio vlastiti, okretniji bolid, što je obećavalo još više akcije.
| Foto: Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers