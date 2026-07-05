FOTO Legići jure stazom! Evo kako su zvijezde Formule 1 stigle na VN Velike Britanije

​- Parada s Lego bolidima u Miamiju bila je jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone, zaokupivši maštu navijača diljem svijeta. Ove godine nadograđujemo taj trenutak kako bismo stvorili nevjerojatan spektakl za fanove na Silverstoneu i one koji gledaju globalno - izjavila je Emily Prazer, komercijalna direktorica Formule 1. Za razliku od Miamija, gdje su se vozači naguravali u dvosjedima, ovog puta je svaki od 22 vozača dobio vlastiti, okretniji bolid, što je obećavalo još više akcije. | Foto: Andrew Boyers