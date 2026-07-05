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ŠARENI SPEKTAKL

FOTO Legići jure stazom! Evo kako su zvijezde Formule 1 stigle na VN Velike Britanije

Uoči Velike nagrade Velike Britanije, legendarna staza Silverstone pretvorila se u sjajnu pozornicu. Umjesto uobičajene parade na otvorenom kamionu, svi su sjeli za upravljače bolida izrađenih od legića
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British Grand Prix
Iza šarene i zaigrane fasade krije se impresivan inženjerski pothvat. Iako izgledaju kao igračke, ovi Lego bolidi potpuno su funkcionalni. Svaki od 22 minibolida sastavljen je od preko 28.000 Lego kockica, a na njihovu razvoju i konstrukciji radio je tim od 20 dizajnera i inženjera u Lego tvornici u češkom Kladnu. | Foto: Andrew Boyers
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Iza šarene i zaigrane fasade krije se impresivan inženjerski pothvat. Iako izgledaju kao igračke, ovi Lego bolidi potpuno su funkcionalni. Svaki od 22 minibolida sastavljen je od preko 28.000 Lego kockica, a na njihovu razvoju i konstrukciji radio je tim od 20 dizajnera i inženjera u Lego tvornici u češkom Kladnu. | Foto: Andrew Boyers
Komentari 0

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