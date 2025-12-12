FOTO Leo, što su ti to učinili? Messijev kip u Indiji šokirao navijače. Uskoro će ga posjetiti

Rasprave o tome tko je najbolji nogometaš svih vremena uvijek su aktualne i izazivaju puno pažnje. Neki će reći da nema boljeg od Maradone, neki od Ronalda, neki od Pelea, ali u Indiji su svoj glas dali - Lionelu Messiju (38).

Prošlog vikenda je Inter Miami osvojio svoj prvi naslov prvaka MSL-a, momčad predvođena Lionelom Messijem pobijedila je Vancouver Whitecapse 3-1 i ispisala povijest. U Kalkuti su izgradili željezni kip argentinskog mađioničara čija će se ceremonija otkrivanja održati u subotu 13. prosinca.

Ceremoniji će prisustvovati i Messi, sa suigračima Luisom Suarezom (38) i Rodrigom de Paulom (31). To je dio trodnevne turneje po zemlji 'GOAT' (Najveći svih vremena) tijekom koje se očekuje da će se Messi sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem i prisustvovati modnoj reviji.

Izgradnja kipa visokog 21 metar trajala je više od 40 dana, a to je trenutačno najveći kip nekog nogometaša na svijetu. Za usporedbu, kip je čak 13 puta veći od Messijeve stvarne visine.

Kip se nalazi u Lake Townu, South Dum Dum, u blizini tornja Kolkata Time Zone - replike londonskog Big Bena. Navijači s nestrpljenjem iščekuju otkrivanje kipa, a bit će postavljena i navijačka zona "Hola Messi" s replikom Argentinca u stvarnoj veličini, dvorana s trofejima i replika njegovog doma u Miamiju.

Međutim, reakcije na društvenim mrežama su podijeljene jer većina ne vidi sličnost kipa s Messijem.