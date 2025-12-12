Obavijesti

Sport

Komentari 3
USUSRET TURNEJI

FOTO Leo, što su ti to učinili? Messijev kip u Indiji šokirao navijače. Uskoro će ga posjetiti

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Leo, što su ti to učinili? Messijev kip u Indiji šokirao navijače. Uskoro će ga posjetiti
2
Foto: Reuters/Instagram

To je dio trodnevne turneje po zemlji 'GOAT' (Najveći svih vremena) tijekom koje se očekuje da će se Messi sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem i prisustvovati modnoj reviji.

Rasprave o tome tko je najbolji nogometaš svih vremena uvijek su aktualne i izazivaju puno pažnje. Neki će reći da nema boljeg od Maradone, neki od Ronalda, neki od Pelea, ali u Indiji su svoj glas dali - Lionelu Messiju (38). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev 01:11
Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev | Video: 24sata/reuters

Prošlog vikenda je Inter Miami osvojio svoj prvi naslov prvaka MSL-a, momčad predvođena Lionelom Messijem pobijedila je Vancouver Whitecapse 3-1 i ispisala povijest. U Kalkuti su izgradili željezni kip argentinskog mađioničara čija će se ceremonija otkrivanja održati u subotu 13. prosinca.

Ceremoniji će prisustvovati i Messi, sa suigračima Luisom Suarezom (38) i Rodrigom de Paulom (31). To je dio trodnevne turneje po zemlji 'GOAT' (Najveći svih vremena) tijekom koje se očekuje da će se Messi sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem i prisustvovati modnoj reviji. 

Izgradnja kipa visokog 21 metar trajala je više od 40 dana, a to je trenutačno najveći kip nekog nogometaša na svijetu. Za usporedbu, kip je čak 13 puta veći od Messijeve stvarne visine. 

Kip se nalazi u Lake Townu, South Dum Dum, u blizini tornja Kolkata Time Zone - replike londonskog Big Bena. Navijači s nestrpljenjem iščekuju otkrivanje kipa, a bit će postavljena i navijačka zona "Hola Messi" s replikom Argentinca u stvarnoj veličini, dvorana s trofejima i replika njegovog doma u Miamiju. 

Međutim, reakcije na društvenim mrežama su podijeljene jer većina ne vidi sličnost kipa s Messijem. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025