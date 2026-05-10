FOTO Lijepa kao princeza, a opasna kao zvijer: Nađa golim šakama ruši protivnice u ringu

Nađa Milijančević (25) srpska je borkinja koja spaja nespojivo, izgled manekenke i udarce koji ostavljaju protivnice bez svijesti. Dvostruka juniorska svjetska i europska prvakinja u kick-boksu zamijenila je rukavice za gole šake i postala jedna od najprepoznatljivijih borkinji u regiji
Nađa Milijančević rođena je 23. listopada 2000. u Beogradu, odrasla u Zemunu, a danas je jedna od najprepoznatljivijih borkinja u regiji. Nadimak koji ju prati svuda je 'Srpska princeza', ali u ringu nema ništa princezinog.
S nepunih sedam godina upisala se na karate, ali stalno je bila diskvalificirana zbog previše kontakta. Rješenje je pronašla u kikboxu. Nakon prvog treninga rekla je majci: - Mama, to je to, ovo je za mene -
Postala je dvostruka juniorska svjetska i europska prvakinja u amaterskom kick-boksu i to sve dok je još bila tinejdžerica. Zlato je osvojila posvećujući svaku pobjedu sestri Nikoleti, koja je preminula od leukemije
Kada je slučajno na internetu ugledala snimku boksa bez rukavica, odmah je znala da mora isprobati taj sport. Trener isprva nije htio ni čuti za to, borci se obično odlučuju za taj korak tek na kraju karijere. Nađa je imala 20 godina.
Postala je prva žena koja je potpisala ugovor s organizacijom BKFC, jednom od najvećih u svijetu boksa bez rukavica. - Spremna sam ispisati povijest - poručila je tada.
Ozljede su u boksu bez rukavica redovna pojava, ali Nađa kaže da s tim nema problema. Od stalnog treninga bez rukavica ruke su joj drastično ojačale, što se vidi i po žuljevima. - Da mi je to bitno, bila bih manekenka - rekla je jednom kroz smijeh.
Svaki ulazak u ring za Nađu predstavlja nešto posebno. Svaku pobjedu posvećuje sestri koja je preminula od leukemije. To je motivacija koju niti jedna titula ne može zamijeniti
Na BKFC eventu u Budvi 2025. godine Nađa je izgubila sudačkom odlukom od Debore Melhorn, iako je dominirala većim dijelom meča i nanijela protivnici znatno više vidljivih ozljeda na licu. Publika je odluku popratila glasnim zvižducima.
Nakon kontroverznog poraza u ring je ušao Conor McGregor i osobno joj podigao ruku, no ni to nije promijenilo sudačku odluku koja je otišla na stranu Melhorn.
