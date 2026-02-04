FOTO Ljubuški u transu dočekao brončane heroje: 'Ovo je dokaz da smo veliki rasadnik talenata'

Euforija u Ljubuškom! Četiri heroja vratila se kući s broncom, a tisuće navijača slavilo s njima. Izviđač stvara talente, a mladi igrači sanjaju o zlatu u Njemačkoj
Nakon što je Hrvatska na Europskom prvenstvu u Danskoj osvojila brončanu medalju pobjedom nad Islandom 34-33, slavlje se s terena preselilo na ulice. Iako je središnji doček organiziran u Zagrebu, onaj najemotivniji dogodio se u srijedu u Ljubuškom, gradu koji je dao čak četvoricu reprezentativaca i još jednom potvrdio status rukometnog epicentra. Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško vratili su se kući, gdje im je priređena proslava za pamćenje.
| Foto: Denis Kapetanovic
Nakon što je Hrvatska na Europskom prvenstvu u Danskoj osvojila brončanu medalju pobjedom nad Islandom 34-33, slavlje se s terena preselilo na ulice. Iako je središnji doček organiziran u Zagrebu, onaj najemotivniji dogodio se u srijedu u Ljubuškom, gradu koji je dao čak četvoricu reprezentativaca i još jednom potvrdio status rukometnog epicentra. Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško vratili su se kući, gdje im je priređena proslava za pamćenje. |
Foto: Denis Kapetanovic
Nakon što je Hrvatska na Europskom prvenstvu u Danskoj osvojila brončanu medalju pobjedom nad Islandom 34-33, slavlje se s terena preselilo na ulice. Iako je središnji doček organiziran u Zagrebu, onaj najemotivniji dogodio se u srijedu u Ljubuškom, gradu koji je dao čak četvoricu reprezentativaca i još jednom potvrdio status rukometnog epicentra. Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško vratili su se kući, gdje im je priređena proslava za pamćenje.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Na igralištu Osnovne škole Marka Marulića okupilo se nekoliko tisuća ljudi, ne samo iz Ljubuškog, već i iz cijele Hercegovine i susjedne Dalmacije, kako bi pozdravili svoje sportske junake. Atmosfera je od samog početka bila euforična, ispunjena navijačkom i domoljubnom energijom, a sve je kulminiralo kada su se brončani rukometaši popeli na pozornicu uz ovacije.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Prije druženja s navijačima, rukometaše je u gradskoj upravi primio i gradonačelnik Vedran Markotić, istaknuvši kako su oni najbolji ambasadori svoga kraja. Proslavi su se pridružili i roditelji Marina Jelinića, petog reprezentativca koji korijene vuče iz ljubuškog naselja Hardomilje, čime je priča o ovom kraju kao nepresušnom vrelu talenata dobila potpun smisao.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
U svojim obraćanjima, igrači nisu skrivali koliko im znači podrška rodnog grada, naglašavajući da im je ljubav navijača jednako važna kao i sama medalja. Posebno su istaknuli ulogu matičnog kluba, RK Izviđač Agram, u kojem su napravili prve rukometne korake. David Mandić, unatoč vidljivoj posjeklini ispod oka zadobivenoj u borbi za broncu, bio je jasan.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
- Imali smo dosta ozljeda i još mnogo problema iz EHF-a koji su utjecali na nas, ali to nas je poticalo da se trudimo, radimo i da dajemo još više za naš hrvatski dres. Izviđač je jedan brend i da nije bilo Izviđača, sigurno nas ne bi bilo na velikim scenama. Putokaz je svakako rad, odricanje i upornost - poručio je Mandić.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
S njim se složio i mladi Ivano Pavlović, jedan od novih nositelja igre reprezentacije.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
- Lijep je osjećaj doći među svoje ljude. Hvala im što prate ono što mi radimo. Za medalju je presudila naša borba od prve do zadnje minute.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Diano Neris Ćeško, koji je na prvenstvu upisao svoj debitantski nastup za seniorsku reprezentaciju, potvrdio je da je pred njim svijetla budućnost, ali i da ne zaboravlja svoje obveze.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
- Neopisiv je osjećaj igrati za reprezentaciju Hrvatske, a uz to još i osvojiti medalju. Još sam u Izviđaču pola godine nakon čega idem u Zagreb. S Izviđačem moram završiti posao i osvojiti duplu krunu pa idemo dalje.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
David Mandić je za kraj poslao optimističnu poruku za budućnost, pohvalivši izbornika Dagura Sigurðssona i najavivši napad na najsjajnije odličje.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
- Imamo jako mladu ekipu. Ako Bog da, dogodine ćemo valjda nešto zlatno u Njemačkoj, pred našim navijačima.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic