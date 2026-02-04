FOTO Ljubuški u transu dočekao brončane heroje: 'Ovo je dokaz da smo veliki rasadnik talenata'

​- Imali smo dosta ozljeda i još mnogo problema iz EHF-a koji su utjecali na nas, ali to nas je poticalo da se trudimo, radimo i da dajemo još više za naš hrvatski dres. Izviđač je jedan brend i da nije bilo Izviđača, sigurno nas ne bi bilo na velikim scenama. Putokaz je svakako rad, odricanje i upornost - poručio je Mandić. | Foto: Denis Kapetanovic