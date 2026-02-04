Obavijesti

FOTO Ljubuški u transu dočekao brončane heroje: 'Ovo je dokaz da smo veliki rasadnik talenata'

Euforija u Ljubuškom! Četiri heroja vratila se kući s broncom, a tisuće navijača slavilo s njima. Izviđač stvara talente, a mladi igrači sanjaju o zlatu u Njemačkoj
Nakon što je Hrvatska na Europskom prvenstvu u Danskoj osvojila brončanu medalju pobjedom nad Islandom 34-33, slavlje se s terena preselilo na ulice. Iako je središnji doček organiziran u Zagrebu, onaj najemotivniji dogodio se u srijedu u Ljubuškom, gradu koji je dao čak četvoricu reprezentativaca i još jednom potvrdio status rukometnog epicentra. Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško vratili su se kući, gdje im je priređena proslava za pamćenje. | Foto: Denis Kapetanovic
