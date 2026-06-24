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BITNA SU TRI BODA

FOTO Ljutit, zamišljen, na kraju ponosan: Pogledajte sva lica Dalića na susretu s Panamom...

Bio je izbornik tijekom utakmic Dalić zamišljen, priznao je kako je bio i ljut, ali na kraju je ponosan na momčad koja je došla do važne pobjede. Tri boda se pamte...
FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare nakon pobjede protiv Paname... | Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
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"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare nakon pobjede protiv Paname... | Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Komentari 0

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