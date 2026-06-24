FOTO Ljutit, zamišljen, na kraju ponosan: Pogledajte sva lica Dalića na susretu s Panamom...

"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare nakon pobjede protiv Paname... | Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS