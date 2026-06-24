FOTO Ljutit, zamišljen, na kraju ponosan: Pogledajte sva lica Dalića na susretu s Panamom...

Bio je izbornik tijekom utakmic Dalić zamišljen, priznao je kako je bio i ljut, ali na kraju je ponosan na momčad koja je došla do važne pobjede. Tri boda se pamte...
"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare nakon pobjede protiv Paname...
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare nakon pobjede protiv Paname...
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Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
"Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše," kazao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare nakon pobjede protiv Paname...
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Bio je izbornik tijekom utakmic Dalić zamišljen, priznao je kako je bio i ljut, ali na kraju je ponosan na momčad koja je došla do važne pobjede. Tri boda se pamte...
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
"Panama je svih 90 minuta bila moćna, brza, tražila je pobjedu, iznenadili su me organizacijom i sve čestitke njihovom treneru, a dio treba pripisati tome što nas je sputao imperativ pobjede, morali smo uzeti tri boda. Najvažnije je da smo postigli pogodak, iako nisam najsretniji igrom, pogotovo fazom obrane u prvom dijelu. Mi zaista moramo popraviti svoju igru, pogotovo u obrani, ne dopuštati da suparnik komotno i lagano izlazi u napad. Nismo bili na dovoljnoj razini u obje utakmice, previše smo poklanjali suparniku. Nadam se da ćemo ovom pobjedom dobiti samopouzdanje, da nećemo biti u tolikom grču," istaknuo je Dalić...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dalić je naglasio kako su "Vatreni" u otvaranju bili nemoćni, prespori i previše tromi, no promjene su donijele sigurnost i stabilnost. Sada slijedi Gana koja je, kao i Engleska, u prva dva kola osvojila četiri boda.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Gana je pokazala svoju snagu i kvalitetu, uzela je bod Engleskoj, koja nije bila toliko dominantna. Ganci su ih spriječili defenzivom. To govori o njihovoj kvaliteti i moramo se dobro pripremiti, bit će slična današnjoj. Njihov protunapad može biti jako nezgodan, imali su situacija protiv Engleske, a tako su dobili i Panamu. Nisu nepobjedivi, ali sigurno su dobri i kvalitetni, mogu napraviti puno problema u tranziciji", kazao je Dalić...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je protiv Paname ušao u "Klub 200". "Drago mi je da smo mogli Luki pokloniti pobjedu. Puno je odigrati 200 i za klub, a kamoli za reprezentaciju. On je odigrao vrlo dobrih 80 minuta, vodio nas do pobjede i presretni smo što ga imamo. To što on sve daje, te što dobiva ovacije i naših i tuđih navijača, najbolje govori o njegovim vrlinama i njegovoj snazi. On zauvijek ulazi u povijest, kao jedan od najboljih svjetskih igrača koji ovako dugo traje, samo neka mu je još zdravlja," poručio je hrvatski izbornik.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Osvrnuo se Dalić i na sjajnu podršku navijača. "Za nas je ovo velika stvar, znamo koliko ova pobjeda znači brojnim našim ljudima u Kanadi. Hvala im na podršci, oni su uvijek uz nas, a danas je bila baš posebna utakmica ovdje u Torontu, sinergija s njima nas je nosila, i to nam uvijek puno znači."
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS