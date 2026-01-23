Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POVIJEST ISPISANA USPJESIMA

FOTO Lopte, dresovi, medalje, uspjesi. Pogledajte kako izgleda novi Hrvatski športski muzej

Brojni hrvatski sportaši i sportske legende oduševljeni su Hrvatskim športskim muzejom (HŠM) koji se službeno otvara u utorak, 27. siječnja u svom novom i potpuno obnovljenom prostoru
Zagreb: Konferencija povodom otvorenja Hrvatskog športskog muzeja
Brojni hrvatski sportaši i sportske legende oduševljeni su Hrvatskim športskim muzejom (HŠM) koji se službeno otvara u utorak, 27. siječnja u svom novom i potpuno obnovljenom prostoru, na dvije etaže i više od 500 četvornih metara u strogom središtu Zagreba. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/68
Brojni hrvatski sportaši i sportske legende oduševljeni su Hrvatskim športskim muzejom (HŠM) koji se službeno otvara u utorak, 27. siječnja u svom novom i potpuno obnovljenom prostoru, na dvije etaže i više od 500 četvornih metara u strogom središtu Zagreba. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026