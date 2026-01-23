POVIJEST ISPISANA USPJESIMA
FOTO Lopte, dresovi, medalje, uspjesi. Pogledajte kako izgleda novi Hrvatski športski muzej
Brojni hrvatski sportaši i sportske legende oduševljeni su Hrvatskim športskim muzejom (HŠM) koji se službeno otvara u utorak, 27. siječnja u svom novom i potpuno obnovljenom prostoru
Brojni hrvatski sportaši i sportske legende oduševljeni su Hrvatskim športskim muzejom (HŠM) koji se službeno otvara u utorak, 27. siječnja u svom novom i potpuno obnovljenom prostoru, na dvije etaže i više od 500 četvornih metara u strogom središtu Zagreba.
Postav je podijeljen u dvije tematske cjeline, u podrumu je "Utemeljenje" o razvoju sporta i tjelovježbe od druge polovice 19. stoljeća, a u prizemlju "Uspjesi" posvećena postignućima hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima od osamostaljenja
Modularan je, prilagodljiv, interaktivan i multimedijalan, što omogućuje da se redovito osvježava, prilagodi novim momentima u hrvatskom sportu, ali i suvremenim muzejskim standardima
HŠM u svom fundusu čuva gotovo 500.000 predmata, a u stalnom postavu izložen je reprezentativan izbor najvrjednije građe, oko 1.000 predmeta, knjiga i dokumenata, te približno 500 fotografija raspoređenih na dvije etaže
Službeno otvaranje muzeja je u utorak, 27. siječnja, dok je u petak održana konferencija za medije u u prostoru Muzeja, u dvorišnoj zgradi Ilice 13/I
Prilikom druženja s medijima, muzej su posjetili i brojni sportaši, kao i brojne legende hrvatskog sporta od kojih su mnogi i donirali razne predmete, od medalja i pehara, plaketa do sportske odjeće i opreme. Više od stotinu sportaša, sportskih djelatnika, sportskih saveza, obitelji i institucija je doniralo razne predmete iz svojih karijera i osobnih arhiva
- Hrvatski sport je zaslužio jedan ovakav muzej, ima puno stvari u sportu koje zaslužuju da dobiju svoje mjesti i da ih se pamti. Ovo je prilika da i mladi bolje upoznaju hrvatsku sportsku kulturu. Muzej je pun pogodak, siguran sam kako će biti veliki interes ne samo domaćih ljudi, već i stranaca - kazao je za Hinu najtrofejniji čovjek u povijesti vaterpola Ratko Rudić
- Vaterpolo je imao zaista izvanredne rezultate, velike uspjeha na olimpijskim igrama i svim drugim natjecanjima. Drago mi je da smo zastupljeni ovdje kao i svi drugi sportovi - dodao je
- Muzej je fenomenalan. Poklonio sam dva dresa. Jedan je od bjelovarskog Partizana s moje oproštajne utakmice s potpisima svih igrača, te moj dres s finala Olimpijskih igara 1972. kada smo osvojili zlato - kazala je rukometna ikona, Hrvoje Horvat Cveba.
- U muzeju se najbolje vidi koliko je hrvatski sport uspješan, od bivše države do sadašnje. Stalno smo u vrhu u gotovo svim sportovima. Sada će ljudi moći prisjetiti i prijašnjih uspješnih dana - dodao je Horvat
Legendarni košarkaš Stojko Vranković, član hrvatske vrste koja je u Barceloni 1992. osvojila srebro izgubivši u finalu od jedinog pravog "Dream Teama" čestitao je ravnateljici muzeja Daniri Bilić
- Želim čestitati Daniri i njezinim suradnicima na požrtvovnom radu. Muzej stvarno izgleda dobro, puno je naše sportske povijesti. Zaista je impresivno. Mlađi naraštaj će sada moći vidjeti kako se stvarao hrvatski sport - kazao je Vranković
- Bila je ogromna potreba za ovim, prostor je maksimalno iskorišten i uređen. Ovo je jedan spoj tradicije i modernog. Baš sam oduševljen, sjajan posao su napravili, svaka im čast. Napokon hrvatski sport dobiva jedan reprezentativan prostor koji će svakako biti zanimljiv našim ljudima, ali i turistima - naglasio je državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta i bivši vaterpolist Josip Pavić
- Nebrojeno puta je kazano i dokazano kako je sport pravi ambasador naše zemlje. Impresivno je pogledati sve ove medalje i trofeje i to u zemlji s manje od četiri milijuna stanovnika - dodao je
Slavni rukometaš Božidar Jović je donirao svoje zlatne medalje s OI u Atlenti 1996. i SP-u u Portugalu 2003.
- Muzej je sjajan, ugodno sam iznenađen. Svaki sportaš bi trebao nešto donirati kako bi mladi imali priliku vidjeti što su sve njihovi prethodnici osvajali. Sport je najveći ambasador Hrvatske od njezine smostalnosti. Sport ujedinjuje naciju, mi smo mala zemlja, ali uspješna u sportovima - istaknuo je Jović
Trofejni hrvatski veslač Martin Sinković je kazao kako mu je "srce puno"
- Baš mi je drago što se otvorio ovaj muzej. Velika je to stvar, prostor je jako lijep, prostor je u centru grada. Srce mi je puno. Meni je bilo stvarno drago da sam mogao zajedno s bratom nešto donirati u muzej. Nadam se da ćemo još koji rekvizit moći donirati - kazao je.
- Sport je naš najbolji izvozni proizvod, ponosni smo što smo i mi dio postava. Da mi je netko prije 20, 30 godina rekao da ću biti dio sportskog muzeja, ne bi baš vjerovao - dodao je sa smiješkom Martin Sinković
Stolnoteniska legenda Zoran Primorac je istaknuo kako su sportaši svojim rezultatim zaslužili muzej sporta
- Sportaši su uz turizam najveći promicatelji Hrvatske. Ovo je jedna lijepa priča, posebno za nove generacije. Da vide sve ove medalje i uspjehe, možda će im to biti okidač za bavljenje sportom. Ljepo je biti dio ove priče, sa svim legendama koje su obilježile hrvatski sport, baš sam ponosan - kazao je
Muzej je obišao i legendarni hrvatski parasportaš Darko Kralj
- Ovo je velika stvar, impresioniran sam. Ovo je velika stvar za hrvatski sport i za povijest i za sadašnjost i za budućnost - rekao je
