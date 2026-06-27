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FOTO Ludnica u Philadelphiji! Kockice preplavile ulice, Hrvati razvili ogromnu zastavu u gradu

PHILADELPHIA- Hrvatska igra zadnju utakmicu u skupini protiv Gane, a tim povodom u Philadelphiji je organizirano druženje hrvatskih navijača. Razvili su ogromnu zastavu u centru grada gdje vlada gotovo domaća atmosfera uoči susreta 'vatrenih'
SP 2026 Philadelphia: Navijači se okupljaju prije razvijanja hrvatske zastave uoči utakmice s Ganom
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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