FOTO Luka Modrić i Petar Sučić zaigrali s crvenim mrljama na licu. Evo koji je razlog tomu

Derby della Madonnina ujedno je i derbi Modrića i Sučića na sredini terena, a igrači obiju momčadi izašli su na travnjak s crvenim oznakama na licu. Radi se o kampanji pod nazivom “Un Rosso Alla Violenza”
Crvenim oznakama na licu i kampanjom “Un Rosso Alla Violenza” liga i klubovi zajednički podižu svijest o nasilju nad ženama | Foto: REUTERS/PIXSELL
Crvenim oznakama na licu i kampanjom “Un Rosso Alla Violenza” liga i klubovi zajednički podižu svijest o nasilju nad ženama | Foto: REUTERS/PIXSELL
