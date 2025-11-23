FOTO Luka Modrić i Petar Sučić zaigrali s crvenim mrljama na licu. Evo koji je razlog tomu

Derby della Madonnina ujedno je i derbi Modrića i Sučića na sredini terena, a igrači obiju momčadi izašli su na travnjak s crvenim oznakama na licu. Radi se o kampanji pod nazivom “Un Rosso Alla Violenza”
Crvenim oznakama na licu i kampanjom “Un Rosso Alla Violenza” liga i klubovi zajednički podižu svijest o nasilju nad ženama
Crvenim oznakama na licu i kampanjom “Un Rosso Alla Violenza” liga i klubovi zajednički podižu svijest o nasilju nad ženama |
Crvenim oznakama na licu i kampanjom “Un Rosso Alla Violenza” liga i klubovi zajednički podižu svijest o nasilju nad ženama
Crvena oznaka na licu simbolizira "crveni karton" za nasilje i potiče žrtve na potraže pomoć
