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ZANOSNA 'MAYADORABLE'

FOTO Ma kakav Mbappé? Svi na utakmice Francuza dolaze zbog nje! Maya je zlatnoga sjaja...

Tko je 'Mayadorable'? Ovo je priča o francuskoj ikoni i zanonsnoj djevojci generacije Z koja je s 13 godina pokrenula digitalno carstvo
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FOTO Ma kakav Mbappé? Svi na utakmice Francuza dolaze zbog nje! Maya je zlatnoga sjaja...
U svijetu u kojem se utjecaj mjeri brojem pratitelja, rijetki uspiju izgraditi karijeru koja nadilazi prolazne trendove. Jedna od njih je Maya Borsali, poznatija kao Mayadorable, mlada Francuskinja koja je od tinejdžerske strasti prema društvenim mrežama stvorila impresivno poslovno carstvo. | Foto: Instagram
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U svijetu u kojem se utjecaj mjeri brojem pratitelja, rijetki uspiju izgraditi karijeru koja nadilazi prolazne trendove. Jedna od njih je Maya Borsali, poznatija kao Mayadorable, mlada Francuskinja koja je od tinejdžerske strasti prema društvenim mrežama stvorila impresivno poslovno carstvo. | Foto: Instagram
Komentari 0

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