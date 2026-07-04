FOTO Ma kakav Mbappé? Svi na utakmice Francuza dolaze zbog nje! Maya je zlatnoga sjaja...

Tko je 'Mayadorable'? Ovo je priča o francuskoj ikoni i zanonsnoj djevojci generacije Z koja je s 13 godina pokrenula digitalno carstvo
U svijetu u kojem se utjecaj mjeri brojem pratitelja, rijetki uspiju izgraditi karijeru koja nadilazi prolazne trendove. Jedna od njih je Maya Borsali, poznatija kao Mayadorable, mlada Francuskinja koja je od tinejdžerske strasti prema društvenim mrežama stvorila impresivno poslovno carstvo.
| Foto: Instagram
U svijetu u kojem se utjecaj mjeri brojem pratitelja, rijetki uspiju izgraditi karijeru koja nadilazi prolazne trendove. Jedna od njih je Maya Borsali, poznatija kao Mayadorable, mlada Francuskinja koja je od tinejdžerske strasti prema društvenim mrežama stvorila impresivno poslovno carstvo. |
Foto: Instagram
U svijetu u kojem se utjecaj mjeri brojem pratitelja, rijetki uspiju izgraditi karijeru koja nadilazi prolazne trendove. Jedna od njih je Maya Borsali, poznatija kao Mayadorable, mlada Francuskinja koja je od tinejdžerske strasti prema društvenim mrežama stvorila impresivno poslovno carstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina priča nije samo o modi i ljepoti, već o poduzetništvu, autentičnosti i vještom balansiranju između privatnog i javnog života pred milijunskom publikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Puno ime joj je Maya Borsali-Green, a njezini francuski, engleski i alžirski korijeni daju joj jedinstvenu perspektivu. Njezina karijera započela je u sobi sa samo 13 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Odlučila je Trikolore podržati na Svjetskom prvenstvu i susretu protiv Senegala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Francuzi su pobijedili 3-1, a kamere su zabilježile njen stil i pojavu zbog koje je zaradila ovacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Maya Borsali odavno je prerasla titulu influencerice. Danas je svestrana poduzetnica čiji se interesi protežu daleko izvan okvira društvenih mreža. Zajedno s partnerom Julesom Pedrettijem vodi iznimno popularan podcast "Les Pachas", koji se bavi temama mentalnog zdravlja, veza i životnih izazova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uspjeh podcasta kulminirao je kada su organizirali rasprodani show uživo u pariškoj Olympiji pred dvije tisuće ljudi, ambiciozan projekt koji je spojio elemente kazališta, glazbe i plesa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim podcasta, par je lansirao i "Wellness Planner" te vlastitu liniju promotivnih proizvoda. Njezin poduzetnički duh očituje se i kroz suradnje s brendovima poput Louisa Vuittona, Armanija i Samsunga te kroz kapsulnu kolekciju za "Don't Call Me Jennifer".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tajna Mayinog uspjeha leži u njezinoj pažljivo osmišljenoj, ali autentičnoj strategiji. Dok je Instagram s više od milijun pratitelja njezina glavna platforma, gdje dominiraju visokokvalitetne fotografije mode i ljepote, Maya vješto koristi i druge kanale.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na YouTubeu, gdje ima preko 660 tisuća pretplatnika, objavljuje duže, detaljnije vlogove i tutorijale, stvarajući dublju vezu sa zajednicom. TikTok joj služi za opušteniji sadržaj, gdje kroz trendove i humor pokazuje svoju zaigranu stranu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovaj višeslojni pristup omogućuje joj da se publici predstavi kao cjelovita osoba, a ne samo kao uglađeno lice s naslovnice. Njezina predanost zagovaranju samopouzdanja, body pozitivnosti i mentalnog zdravlja kroz iskrene objave i interakciju dodatno jača povjerenje publike, koja u njoj vidi uzor i prijateljicu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram