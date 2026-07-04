FOTO Ma kakav Mbappé? Svi na utakmice Francuza dolaze zbog nje! Maya je zlatnoga sjaja...

Ovaj višeslojni pristup omogućuje joj da se publici predstavi kao cjelovita osoba, a ne samo kao uglađeno lice s naslovnice. Njezina predanost zagovaranju samopouzdanja, body pozitivnosti i mentalnog zdravlja kroz iskrene objave i interakciju dodatno jača povjerenje publike, koja u njoj vidi uzor i prijateljicu. | Foto: Instagram