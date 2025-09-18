FOTO Ma, tko je Bastian?! Dok on ljubi drugu, Ana Ivanović blista. 'Ne želim da završi...'

Ljubav Srpkinje i Nijemca zaiskrila je 2014. godine, dvije godine kasnije vjenčali su se u Veneciji i bili su naizgled savršen par, no i oni su, kao i svi, imali svoje probleme, a ove posljednje nisu uspjeli riješiti, što su okončali rastavom braka. A jedna od stavki tijekom ovog procesa je i podjela imovine. I o tome su dobro promislili prije nego su stupili u brak. | Foto: Instagram