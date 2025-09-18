FOTO Ma, tko je Bastian?! Dok on ljubi drugu, Ana Ivanović blista. 'Ne želim da završi...'

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger upoznali su se 2014. godine, a vjenčali dvije godine kasnije. Živjeli su u, naizgled, idiličnom braku, ali on se raspao ovog proljeća. Srce njemačkog nogometaša osvojila je fitness influencerica Silva Kapitanova s kojom su ga fotoreporteri ovog ljeta uhvatili u intimnim pozama tijekom njihova ljetovanja u Grčkoj. Ana, pak, uživa sama i izgleda nikad bolje
Gdje god da su se pojavili, djelovali su uglađeno, nasmiješeno i sretno, kao da nemaju niti jednu brigu na svijetu. Savršeni par kao iz filma. Plijenili su pozornost i poprimili epitete 'najskladnijeg sportskog para', ali u posljednje vrijeme, sve je to, očito, bila samo šminka za javnost. Ljubav najpoznatijeg sportskog para pukla je još početkom ove godine, a izašla je u javnost u travnju. Njih dvoje ekspresno su se razveli na sudu u Švicarskoj.
Prema pisanju više izvora, upravo je Silva bila uzrok razlaza poznatog sportskog para. Bastianova veza sa Silvom navodno je počela još dok je bio s Anom. Upoznali su se na Mallorci i to u vrijeme dok je bila udana.
Svatko je otišao svojim putem, Ana se iselila iz njihovog njemačkog doma i otišla s trojicom sinova u Beograd. Ovo ljeta provela je prvi put bez njega nakon 12 godina. I sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, blista od sreće.
Ljetovala je u Italiji, posjetila Mallorcu, uživala u Monte Carlu. Ljeto iz snova za bivšu srpsku tenisačicu.
Na jednoj od fotografija požalila se što ljeto dolazi kraju. 'Ne želim da ovo ljeto završi', napisala je Ana
Ljubav Srpkinje i Nijemca zaiskrila je 2014. godine, dvije godine kasnije vjenčali su se u Veneciji i bili su naizgled savršen par, no i oni su, kao i svi, imali svoje probleme, a ove posljednje nisu uspjeli riješiti, što su okončali rastavom braka. A jedna od stavki tijekom ovog procesa je i podjela imovine. I o tome su dobro promislili prije nego su stupili u brak.
Naime, kako pišu njemački mediji, potpisali su predbračni ugovor kojim je svatko zadržao imovinu stečenu prije braka pa samim time podjele imovine ni neće biti. Jedino zajedničko što posjeduju jest jahta od 400.000 eura.
Bivša srpska tenisačica posjeduje vilu na Mallorci i stan u Beogradu, gdje sada i živi, a bivši njemački nogometaš ima vilu u Austriji, kuću u okolici Münchena te stan u Manchesteru. Oboje su zaradili popriličnu svotu tijekom karijere. Ivanović je karijeru prekinula s već 29 godina zbog silnih ozljeda, ali 2008. godine uspjela je osvojiti Roland Garros, svoj jedini Grand Slam u karijeri, a 'teška' je 20 milijuna eura. Uz to, dodatno će 'kapnuti' i lova koja joj je zajamčena od suradnje s jednim brendom.
S druge strane, Schweinsteigera pamtimo kao jednog od najboljih njemačkih nogometaša u 21. stoljeću koji je osvojio apsolutno sve. Umirovio se prije šest godina u dresu Orlanda, a kako piše stranica Celebrity Net Worth, njegovo bogatstvo procijenjeno je na 80 milijuna eura.
