FOTO Ma, tko je Bastian?! Dok on ljubi drugu, Ana Ivanović blista. 'Ne želim da završi...'

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger upoznali su se 2014. godine, a vjenčali dvije godine kasnije. Živjeli su u, naizgled, idiličnom braku, ali on se raspao ovog proljeća. Srce njemačkog nogometaša osvojila je fitness influencerica Silva Kapitanova s kojom su ga fotoreporteri ovog ljeta uhvatili u intimnim pozama tijekom njihova ljetovanja u Grčkoj. Ana, pak, uživa sama i izgleda nikad bolje
Gdje god da su se pojavili, djelovali su uglađeno, nasmiješeno i sretno, kao da nemaju niti jednu brigu na svijetu. Savršeni par kao iz filma. Plijenili su pozornost i poprimili epitete 'najskladnijeg sportskog para', ali u posljednje vrijeme, sve je to, očito, bila samo šminka za javnost. Ljubav najpoznatijeg sportskog para pukla je još početkom ove godine, a izašla je u javnost u travnju. Njih dvoje ekspresno su se razveli na sudu u Švicarskoj. | Foto: Facebook
