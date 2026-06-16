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FOTO Maksimalna koncentracija na zadnjem treningu 'vatrenih', pogledajte pripreme za Engleze

DALLAS, SAD - Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je odradila posljednji trening uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske (srijeda, 22 sata). 'Vatreni' su trenirali na pomoćnom terenu jednog sveučilišta u Dallasu, gdje su se nosili i s visokim temperaturama koje ih očekuju i u srijedu.
Dallas: Trening hrvatskih nogometnih reprezetativaca uoči utakmice protiv Engleske
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Dallasu posljednji trening uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Dallasu posljednji trening uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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