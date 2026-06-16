FOTO Maksimalna koncentracija na zadnjem treningu 'vatrenih', pogledajte pripreme za Engleze

DALLAS, SAD - Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je odradila posljednji trening uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske (srijeda, 22 sata). 'Vatreni' su trenirali na pomoćnom terenu jednog sveučilišta u Dallasu, gdje su se nosili i s visokim temperaturama koje ih očekuju i u srijedu.
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Dallasu posljednji trening uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Dallasu posljednji trening uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Dallasu posljednji trening uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
'Vatreni' će u srijedu (22 sata) odmjeriti snage s Englezima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Trenirali su na travnjaku jednog sveučilišta u Dallasu, a tamo su se suočili s visokim temperaturama.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Takvi uvjeti čekaju 'vatrene' protiv Engleza, ali i u nastavku SP-a.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska će se u skupini suočiti još s Panamom i Ganom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL