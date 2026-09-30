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D-HIVE

FOTO Maksimir kao košnica? Pogledajte spektakularne fotke iz okoline i utrobe stadiona

Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a četvrto mjesto osvojio je d-hive od arhitektonske tvrtke njirić+arhitekti. Stadion su zamislili kao košnicu i kapaciteta 34.811 mjesta
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FOTO Maksimir kao košnica? Pogledajte spektakularne fotke iz okoline i utrobe stadiona
d-hive - Dinamo Hive je kao košnica gradske energije, kompaktan nogometni stadion s 34.811 mjesta, spojenim tribinama i velikom laganom kupolom koja ih natkriva, ali stadion ostavlja otvorenim i prozračnim. Ovaj stadion bio je 4. izbor i projekt je dobio nagradu od 87.360,06 € | Foto: njiric+ arhitekti
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d-hive - Dinamo Hive je kao košnica gradske energije, kompaktan nogometni stadion s 34.811 mjesta, spojenim tribinama i velikom laganom kupolom koja ih natkriva, ali stadion ostavlja otvorenim i prozračnim. Ovaj stadion bio je 4. izbor i projekt je dobio nagradu od 87.360,06 € | Foto: njiric+ arhitekti
Komentari 1

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