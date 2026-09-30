FOTO Maksimir kao košnica? Pogledajte spektakularne fotke iz okoline i utrobe stadiona

Kada nema utakmice, isti prostor postaje javna promenada sa sadržajima koji mogu živjeti tijekom cijele godine. Fan shop, klupski muzej, restoran, barovi i kafići, sadržaji za djecu, sport i rekreaciju dio su te ideje stadiona koji ne živi samo devedeset minuta. d-hive je zato više od stadiona, na dan utakmice košnica nogometne energije, a svakog drugog dana dio Maksimira i svakodnevnog života grada. | Foto: njiric+ arhitekti