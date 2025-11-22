FOTO Maksimir pod snijegom: Dekice na klupi, bijele tribine, hrabri u dresu kratkih rukava!?

Dinamo je dočekao Varaždin u 14. kolu HNL-a na snježnom Maksimiru. Osjet u Zagrebu je -5 Celzijevih stupnjeva, ali sudac Pavlešić dijeli pravdu u dresu kratkih rukava. Zvonimir Boban prvo je sjeo u ložu bez kape, ali ubrzo se predomislio...
Sucu Patriku Pavlešiću očito nije zima. Većina igrača i pomoćni suci ispod dresa su obukli podmajice, ali glavni sudac utakmice odlučio se za dres kratkih rukava
Foto: Matija Habljak/Pixsell
Foto: Matija Habljak/Pixsell
Foto: Matija Habljak/Pixsell
Kao i Josip Mišić...
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Predsjednik Dinama Zvonimir Boban sjeo je u ložu bez kape, ali ubrzo se predomislio i ipak je odjenuo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
A i na klupi su se pokrili dekama...
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Nije ni na tribinama ništa toplije, svaka čast navijačima koji su po ovoj zimi stigli podržati voljeni klub
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
