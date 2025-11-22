OSJET: -5 STUPNJEVA FOTO Maksimir pod snijegom: Dekice na klupi, bijele tribine, hrabri u dresu kratkih rukava!?

Dinamo je dočekao Varaždin u 14. kolu HNL-a na snježnom Maksimiru. Osjet u Zagrebu je -5 Celzijevih stupnjeva, ali sudac Pavlešić dijeli pravdu u dresu kratkih rukava. Zvonimir Boban prvo je sjeo u ložu bez kape, ali ubrzo se predomislio...