OSJET: -5 STUPNJEVA

FOTO Maksimir pod snijegom: Dekice na klupi, bijele tribine, hrabri u dresu kratkih rukava!?

Dinamo je dočekao Varaždin u 14. kolu HNL-a na snježnom Maksimiru. Osjet u Zagrebu je -5 Celzijevih stupnjeva, ali sudac Pavlešić dijeli pravdu u dresu kratkih rukava. Zvonimir Boban prvo je sjeo u ložu bez kape, ali ubrzo se predomislio...
Sucu Patriku Pavlešiću očito nije zima. Većina igrača i pomoćni suci ispod dresa su obukli podmajice, ali glavni sudac utakmice odlučio se za dres kratkih rukava | Foto: Matija Habljak/Pixsell
1/21
