FOTO Malo nogomet, malo tenis i fotke koje ruše internet: 'Za tebe bi muškarci išli u ratove'

Giusy Meloni podiže atmosferu uz nogometne travnjake, ali sad je društvene mreže zapalila fotkama s teniskog turnira u Rimu. Talijanka je voditeljica u usponu i zaštitno lice Serie A
Talijanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Giusy Meloni ponovno je postala glavna tema na društvenim mrežama. Iako je publika navikla viđati je uz travnjake nogometnih stadiona diljem Italije, ovoga puta pažnju je privukla s tribina teniskog turnira
Njezina pojava na prestižnom Italian Openu u Rimu izazvala je lavinu reakcija, a mnogi su pisali kako bi "muškarci išli u rat zbog nje"
Giusy Meloni rođena je 1. travnja 1999. godine u Rimu. Premda je danas sinonim za sportsko novinarstvo, njezin profesionalni put započeo je u potpuno drugom smjeru - u svijetu glume. Od malih nogu pokazivala je interes za javnim nastupom, što ju je odvelo na satove glume i usavršavanja.
Početak karijere obilježile su uloge u nekoliko kratkih filmova, a kasnije je ostvarila i manje uloge u dugometražnim filmovima poput "Cetto c'è senzadubbiamente" iz 2019. te "Corro da te" iz 2022. godine.
Iako gluma ostaje njezina prva ljubav, strast prema sportu, a posebice nogometu, usmjerila je njezinu karijeru prema televizijskim ekranima i sportskim redakcijama.
Svoj televizijski debi u sportskom programu Giusy je imala 2022. godine na kanalu Sportitalia TV. Ondje se brzo istaknula vodeći emisiju posvećenu nogometnom tržištu, "Sportitalia Mercato", a povijest je ispisala i kao prva voditeljica sportskih vijesti na engleskom jeziku na tom kanalu.
Surađivala je s nacionalnom televizijom Rai, gdje je bila zadužena za društvene mreže u kultnoj emisiji "La Domenica Sportiva". Radila je i na specijaliziranim emisijama poput "Notti Europee" tijekom Europskog prvenstva.
Posebno važan korak u karijeri bio je angažman na klupskoj televiziji AC Milana, Milan TV, gdje je vodila emisiju "Milan Talk", posvećenu muškoj i ženskoj ekipi slavnog kluba. Taj je potez oduševio navijače "rossonera", s kojima je Giusy izgradila poseban odnos.
Danas je Giusy Meloni jedno od najprepoznatljivijih lica streaming platforme DAZN, koja prenosi utakmice talijanske Serie A. Kao reporterka s terena, gledateljima donosi prve reakcije igrača i trenera, a njezina sposobnost da spoji stručnu analizu s opuštenim pristupom učinila ju je omiljenom među ljubiteljima nogometa.
Posljednjim objavama iz Rima, Giusy je još jednom demonstrirala takozvani "Meloni efekt" - njezinu nevjerojatnu sposobnost da privuče pažnju javnosti i potakne masovni angažman na društvenim mrežama.
