FOTO Manekenka i influencerica ljubi veliku njemačku zvijezdu: Sophia je hit društvenih mreža

Sophia Havertz (26) supruga je sjajnog ofenzivca Njemačke i Arsenala, Kaija (27). Sophia je manekenka i influencerica, ona i Kai u vezi su od 2018. godine, kad se ovaj Nijemac probijao u Bayer Leverkusenu... Poznavali su se iz djetinjstva, odrasli su u istom kvartu... | Foto: S. Havertz/Instagram