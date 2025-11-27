Obavijesti

FOTO Maradona je 30 godina mlađu djevojku doveo u Zagreb, bila mu je i posljednja. Slavili su

Na današnji dan prije devet godina, Argentina je pobijedila Hrvatsku u Zagrebu u finalu Davis Cupa. Podržati svoju reprezentaciju u Zagreb je stigao i Diego Maradona koji se pojavio u društvu 30 godina mlađe djevojke Rocio Olive
25.11.2020. Umro je veliki Diego Armando Maradona
