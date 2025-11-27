FOTO Maradona je 30 godina mlađu djevojku doveo u Zagreb, bila mu je i posljednja. Slavili su

Na današnji dan prije devet godina, Argentina je pobijedila Hrvatsku u Zagrebu u finalu Davis Cupa. Podržati svoju reprezentaciju u Zagreb je stigao i Diego Maradona koji se pojavio u društvu 30 godina mlađe djevojke Rocio Olive
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Kamere je osim sjajnih teniskih mečeva zabavljao i odnos Maradone i Rocio
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Maradona i 30 godina mlađa Rocio bili su u vezi nekoliko godina, čak i zaručeni, ali njihovu vezu obilježile su i svađe, turbulencije, javne svađe i optužbe...
| Foto: Instagram
Ta je priča punila medijske naslovnice u Argentini, a navodno je završila krajem 2018. tako što je Rocio izbacila Maradonu iz kuće koju joj je on kupio
| Foto: Instagram
Rocio je nakon Maradonine smrti govorila o njemu s poštovanjem, ističući da su proveli niz važnih i emotivnih trenutaka
| Foto: Instagram
