FOTO Mario Ančić podržao je Hrgovića u Londonu! Evo s čime se sad bavi slavni teniski as

Još kao tinejdžer, na svom debiju u Wimbledonu 2002. godine, šokirao je svijet pobjedom protiv sedmog nositelja, tada nadolazeće zvijezde Rogera Federera. Bio je to jedini Federerov poraz na wimbledonskoj travi u idućih šest godina. S Ivanom Ljubičićem osvojio je olimpijsku broncu u Ateni 2004., a godinu kasnije bio je jedan od heroja u osvajanju Davis Cupa. U srpnju 2006. dosegao je sedmo mjesto na ATP ljestvici. Činilo se da je samo pitanje vremena kada će napraviti i posljednji korak, no sudbina je imala drugačiji plan. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL