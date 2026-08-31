FOTO Mario Ančić podržao je Hrgovića u Londonu! Evo s čime se sad bavi slavni teniski as

Mario Ančić (42) bio je velika hrvatska teniska nada, ali ga je opaka bolest spriječila u tome. Sada je daleko od Hrvatske, a Večernji ga je snimio u Londonu gdje je podržao Filipa Hrgovića u borbi za naslov
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Mario Ančić (42) iz New Yorka je stigao u London kako bi pratio Filipa Hrgovića u borbi za naslob IGF-ovog prvaka.
| Foto: Večernji List
Mario Ančić (42) iz New Yorka je stigao u London kako bi pratio Filipa Hrgovića u borbi za naslob IGF-ovog prvaka. |
Foto: Večernji List
Mario Ančić (42) iz New Yorka je stigao u London kako bi pratio Filipa Hrgovića u borbi za naslob IGF-ovog prvaka.
| Foto: Večernji List
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ančić je u ekskluzivnom snimku rekao za Večernji kako očekuje pobjedu i da vjeruje u Filipa. Na kraju je slavio na tribinama jer je Hrgović postao svjetski prvak.
| Foto: Večernji List
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Nekadašnji "Super Mario" hrvatskog tenisa, dečko s Firula kojemu su predviđali osvajanje Wimbledona, danas živi život koji je dijametralno suprotan onome pod svjetlima reflektora. Izgradio je impresivnu karijeru u nemilosrdnom svijetu financija na Wall Streetu, a o njegovom privatnom životu zna se tek onoliko koliko on sam, u rijetkim prilikama, dopusti.
| Foto: Večernji List
Foto Ivo Čagalj/Pixsell - ilustrativna fotografija
Karijeru mu nije prekinula ozljeda koljena ili ramena, uobičajena za tenisače, već podmukla bolest koja ga je lomila godinama. Agresivna mononukleoza, koja se vraćala nekoliko puta od 2007. godine, iscrpila je njegovo tijelo do krajnjih granica. U trenucima kada je trebao biti na vrhuncu snage, bio je prisiljen mjesecima ležati u krevetu. Propustio je četiri Grand Slama zaredom, a svaki pokušaj povratka bio je bolan i na kraju neuspješan.
| Foto: midzorsl
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Od tenisa se oprostio 2011. godine.
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Foto Goran Stanzl/Vecernji list
Mario Ančić potvrdio je za Gloriju da se rastao od anesteziologinje Mile Fabris 2024. godine. Oženili su se u svibnju 2021. godine u Rovinju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Od 2013. živi i radi u SAD-u. Doktorirao je pravo i radio za jednu od najvećih svjetskih banaka Credit Suisse.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Još kao tinejdžer, na svom debiju u Wimbledonu 2002. godine, šokirao je svijet pobjedom protiv sedmog nositelja, tada nadolazeće zvijezde Rogera Federera. Bio je to jedini Federerov poraz na wimbledonskoj travi u idućih šest godina. S Ivanom Ljubičićem osvojio je olimpijsku broncu u Ateni 2004., a godinu kasnije bio je jedan od heroja u osvajanju Davis Cupa. U srpnju 2006. dosegao je sedmo mjesto na ATP ljestvici. Činilo se da je samo pitanje vremena kada će napraviti i posljednji korak, no sudbina je imala drugačiji plan.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Još dok je putovao svijetom kao profesionalac, marljivo je studirao te je 2008. diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu. Nakon prisilnog umirovljenja, nije gubio vrijeme. Spakirao je kofere i otišao u SAD, gdje je upisao, a kasnije i doktorirao pravo na jednom od najprestižnijih svjetskih sveučilišta, njujorškoj Columbiji. Bio je to početak njegove druge, jednako fascinantne karijere.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Danas je na visokoj poziciji potpredsjednika u moćnom američkom investicijskom fondu One Equity Partners. Njegov posao je pronalaziti i realizirati višemilijunske investicije diljem svijeta. Upravo je on bio jedan od ključnih ljudi iza ulaganja njegovog fonda od preko 300 milijuna dolara u hrvatsku IT tvrtku Infobip, jednu od najvećih investicija u povijesti hrvatske tehnološke scene.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Zeljko Rukavina/24sata
U Hrvatsku dolazi povremeno, uvijek diskretno, a omiljena destinacija su mu Firule, gdje je sve počelo. Ostao je sportaš u duši; i danas rekreativno igra tenis i održava zavidnu fizičku formu. Njegova nevjerojatna transformacija iz vrhunskog sportaša u uglednog financijskog stručnjaka priča je o otpornosti, inteligenciji i dokaz da odustajanje nikada nije opcija.
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Foto Goran Stanzl/Vecernji list
Foto Goran Stanzl/Vecernji list
Kako je sam jednom slikovito opisao svoj život, usporedivši ga s teniskim mečom: "Kao da sam dobio prvi set. Sada je počeo drugi. Nadam se da ću na kraju moći reći da sam pobijedio u dva seta". Sudeći po svemu, na odličnom je putu da to i ostvari.
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Foto Goran Stanzl/Vecernji list
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Jurica Galoic/24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukić/ Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto AFP
Foto AFP
Foto REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell
Foto REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell
Foto PIXSELL, REUTERS
Foto Goran Stanzl/Pixsell
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija