FOTO Marka Livaje nema u Europi, ali tu je Marko Liiva. Čak je bio i na utakmici Rijeke...

Rijeka je izgubila od Noaha 1-0 u prvom kolu Konferencijske lige. Gosti su primili gol već u šestoj minuti, a od 29. minute i igrali s igračem manje nakon što je Niko Janković dobio direktan crveni karton. Jedan od VAR sudaca na utakmici bio je i čovjek zanimljivog imena i prezimena.

Naime, VAR sudac utakmice bio je Marko Liiva. Estonac dijeli ime s ponajvećom zvijezdom HNL-a Marko Livaja, a slično im je i prezime. Dakako, internetskim šaljivcima nije dugo trebalo da krenu s kreativnim forama.

"Zato se i muči u Hajduku ove sezone. Mora dva posla raditi i nekako prehraniti obitelj...", jedan je od internetskih komentara, aludirajući dakako na Marka Livaju.

Estonski sudac godinu je dana stariji od Hajdukovog asa, dolazi iz estonskog grada Otepää, a u najvišem rangu estonskog nogometa debitirao je prije devet godina. Najaktivniji je VAR sudac u estonskoj ligi, a prije godinu dana je na dvoboju Elfsborga i Rome obnašao ulogu VAR suca.