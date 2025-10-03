Obavijesti

Sport

Komentari 6
ZANIMLJIVO

FOTO Marka Livaje nema u Europi, ali tu je Marko Liiva. Čak je bio i na utakmici Rijeke...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Marka Livaje nema u Europi, ali tu je Marko Liiva. Čak je bio i na utakmici Rijeke...
Foto: Screenshot/Facebook

Estonski sudac godinu je dana stariji od Hajdukovog asa, dolazi iz estonskog grada Otepää, a u najvišem rangu estonskog nogometa debitirao je prije devet godina. Najaktivniji je VAR sudac u estonskoj ligi

Rijeka je izgubila od Noaha 1-0 u prvom kolu Konferencijske lige. Gosti su primili gol već u šestoj minuti, a od 29. minute i igrali s igračem manje nakon što je Niko Janković dobio direktan crveni karton. Jedan od VAR sudaca na utakmici bio je i čovjek zanimljivog imena i prezimena. 

Foto: Screenshot/Facebook

Naime, VAR sudac utakmice bio je Marko Liiva. Estonac dijeli ime s ponajvećom zvijezdom HNL-a Marko Livaja, a slično im je i prezime. Dakako, internetskim šaljivcima nije dugo trebalo da krenu s kreativnim forama. 

"Zato se i muči u Hajduku ove sezone. Mora dva posla raditi i nekako prehraniti obitelj...", jedan je od internetskih komentara, aludirajući dakako na Marka Livaju. 

SUCI ZA 9. KOLO HNL-A Zdenko Lovrić sudi Dinamu, a Riječanin dijeli pravdu Hajduku
Zdenko Lovrić sudi Dinamu, a Riječanin dijeli pravdu Hajduku

Estonski sudac godinu je dana stariji od Hajdukovog asa, dolazi iz estonskog grada Otepää, a u najvišem rangu estonskog nogometa debitirao je prije devet godina. Najaktivniji je VAR sudac u estonskoj ligi, a prije godinu dana je na dvoboju Elfsborga i Rome obnašao ulogu VAR suca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025