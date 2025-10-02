Obavijesti

Sport

Komentari 1
SUCI ZA 9. KOLO HNL-A

Zdenko Lovrić sudi Dinamu, a Riječanin dijeli pravdu Hajduku

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Zdenko Lovrić sudi Dinamu, a Riječanin dijeli pravdu Hajduku
2
Dinamo i Rudeš sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Suci za 9. kolo HNL-a su odabrani! Patrik Pavlešić sudi Istri i Varaždinu, dok će Antonio Melnjak suditi Vukovaru i Hajduku. Dvoboj Lokomotive i Dinama sudit će Zdenko Lovrić iz Đakova

Bertrand Layec odabrao je suce za nadolazeće, deveto kolo Hrvatske nogometne lige koje će u petak otvoriti Istra 1961 i Varaždin od 18 sati. Njihovu utakmicu sudit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, kojem će to biti peta utakmica u ulozi glavnog suca u dosadašnjem dijelu sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija' 01:12
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija' | Video: 24sata/pixsell

Zanimljivo, Pavlešić je sudio Dinamu protiv Vukovara 1991 i Gorice te Hajduku protiv Lokomotive i Osijeka. Prvi će put sudit Puljanima i Varaždinu u sezoni 2025./26. 

ZASLUŽENO? Hoxha igrač mjeseca u HNL-u!
Hoxha igrač mjeseca u HNL-u!

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, mladi sudac iz Rijeke, Antonio Melnjak, sudit će ogled Vukovara 1991 i Hajduka u Vinkovcima. Melnjak je ove sezone sudio dvije HNL utakmice i, zanimljivo, obje Lokomotivi (protiv Gorice i Varaždina). U subotu od 18 sati Osječani će gostovati kod Slaven Belupa, a glavni je sudac Ante Čulina iz Zagreba. 

Poreč: Hajduk odigrao pripremnu utakmicu protiv Celja
Poreč: Hajduk odigrao pripremnu utakmicu protiv Celja | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Još su dvije utakmice u nedjelju, kada će nastupiti hrvatski predstavnici u Europi, Rijeka te Dinamo. Aktualni prvak odmjerit će snagu s Goricom, a Čakovčanin Patrik Kolarić sudit će utakmicu. 

POZVALI HAJDUKOVCE NA UTAKMICU Nesvakidašnja odluka Vukovara oduševila navijače Hajduka...
Nesvakidašnja odluka Vukovara oduševila navijače Hajduka...

Kolo će zaključiti Lokomotiva i Dinamo, koji "gostuje" na Maksimiru, a glavnu riječ imat će Zdenko Lovrić iz Đakova. Lovrić je ove sezone sudio tri HNL utakmice i pokazao sedam žutih kartona uz dva crvena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025