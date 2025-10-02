Zdenko Lovrić sudi Dinamu, a Riječanin dijeli pravdu Hajduku

Bertrand Layec odabrao je suce za nadolazeće, deveto kolo Hrvatske nogometne lige koje će u petak otvoriti Istra 1961 i Varaždin od 18 sati. Njihovu utakmicu sudit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, kojem će to biti peta utakmica u ulozi glavnog suca u dosadašnjem dijelu sezone.

Zanimljivo, Pavlešić je sudio Dinamu protiv Vukovara 1991 i Gorice te Hajduku protiv Lokomotive i Osijeka. Prvi će put sudit Puljanima i Varaždinu u sezoni 2025./26.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, mladi sudac iz Rijeke, Antonio Melnjak, sudit će ogled Vukovara 1991 i Hajduka u Vinkovcima. Melnjak je ove sezone sudio dvije HNL utakmice i, zanimljivo, obje Lokomotivi (protiv Gorice i Varaždina). U subotu od 18 sati Osječani će gostovati kod Slaven Belupa, a glavni je sudac Ante Čulina iz Zagreba.

Poreč: Hajduk odigrao pripremnu utakmicu protiv Celja | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Još su dvije utakmice u nedjelju, kada će nastupiti hrvatski predstavnici u Europi, Rijeka te Dinamo. Aktualni prvak odmjerit će snagu s Goricom, a Čakovčanin Patrik Kolarić sudit će utakmicu.

Kolo će zaključiti Lokomotiva i Dinamo, koji "gostuje" na Maksimiru, a glavnu riječ imat će Zdenko Lovrić iz Đakova. Lovrić je ove sezone sudio tri HNL utakmice i pokazao sedam žutih kartona uz dva crvena.