Obavijesti

Galerija

Komentari 11
VOZNI PARK REALOVACA

FOTO Mbappé, Vinicius i društvo dobili nove pile: Modrićev nasljednik izdvaja se od ostalih

Čak 19 godina Real Madrid i Audi imali su suradnju. Ipak, od srpnja 2022. "kraljevski klub" je prešao na BMW, koji svake godine opskrbljuje igrače Reala s novim automobilima. Oni su ih obavezni voziti na treninge i službene dužnosti
FOTO Mbappé, Vinicius i društvo dobili nove pile: Modrićev nasljednik izdvaja se od ostalih
Prema pisanju Marce, Real je htio produljiti suradnju s Audijem, ali do dogovora nije došlo i oni su se koncentrirali na PSG. Kylian Mbappe: BMW i7 | Foto: Real Madrid C.F.
1/24
Prema pisanju Marce, Real je htio produljiti suradnju s Audijem, ali do dogovora nije došlo i oni su se koncentrirali na PSG. Kylian Mbappe: BMW i7 | Foto: Real Madrid C.F.
Komentari 11

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025