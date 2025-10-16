FOTO Mbappé, Vinicius i društvo dobili nove pile: Modrićev nasljednik izdvaja se od ostalih

Čak 19 godina Real Madrid i Audi imali su suradnju. Ipak, od srpnja 2022. "kraljevski klub" je prešao na BMW, koji svake godine opskrbljuje igrače Reala s novim automobilima. Oni su ih obavezni voziti na treninge i službene dužnosti
Prema pisanju Marce, Real je htio produljiti suradnju s Audijem, ali do dogovora nije došlo i oni su se koncentrirali na PSG. Kylian Mbappe: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Prema pisanju Marce, Real je htio produljiti suradnju s Audijem, ali do dogovora nije došlo i oni su se koncentrirali na PSG. Kylian Mbappe: BMW i7 |
Foto: Real Madrid C.F.
Prema pisanju Marce, Real je htio produljiti suradnju s Audijem, ali do dogovora nije došlo i oni su se koncentrirali na PSG. Kylian Mbappe: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
BMW svake godine osigurava igračima muške i ženske momčadi, trenerima te košarkaškom timu nove automobile koje su sportaši dužni voziti na treninge i službena okupljanja. Jude Bellingham: BMW XM
| Foto: Real Madrid C.F.
Iako su financijski detalji obavijeni velom tajne, nagađa se da je ugovor Reala i BMW-a vrijedan oko 7,5 milijuna eura godišnje. Vinicius Junior: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Automobili nisu trajni pokloni, već ih igrači koriste dok su pod ugovorom s klubom, a nakon toga ih moraju vratiti. Dani Carvajal: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Trener Xabi Alonso: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Rodrygo: BMW XM
| Foto: Real Madrid C.F.
Endrick: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Federico Valverde
| Foto: Real Madrid C.F.
Trent Alexander Arnold: BMW iX
| Foto: Real Madrid C.F.
Franco Mastantuono: BMW i4
| Foto: Real Madrid C.F.
Arda Guler: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Thibaut Courtois: BMW XM
| Foto: Real Madrid C.F.
Eder Militao: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Andriy Lunin: BMW M5
| Foto: Real Madrid C.F.
Alvaro Carreras: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Eduardo Camavinga: BMW iX
| Foto: Real Madrid C.F.
Dean Huijsen: BMW XM
| Foto: Real Madrid C.F.
Gonzalo Garcia: BMW i5
| Foto: Real Madrid C.F.
Brahim Diaz: BMW XM
| Foto: Real Madrid C.F.
Aurelien Tchouameni
| Foto: Real Madrid C.F.
Foto Real Madrid C.F.
Antonio Rudiger: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.
Raul Asencio: BMW i7
| Foto: Real Madrid C.F.