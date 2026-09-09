Nema ždrijeba: Evo protiv koga Dinamo i Hajduk igraju u idućoj fazi Kupa. Segesti se otvara...

U srijedu se igralo čak deset utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa, od čega njih osam u terminu od 16.30 sati. Većina pogleda bila je usmjerena prema utakmici Bedema i Dinama, ali na teren su izašli i drugi hrvatski prvoligaši. Osijek je gostovao kod Segeste, Slaven kod Hrvatskog dragovoljca, Lokomotiva kod Tomislava iz Donjih Andrijevaca, Gorica kod Uskoka, dok je Varaždin gostovao kod Zagore.

Već se znaju i parovi osmine finala. Naime, Hrvatska ima zanimljiv format u Kupu, prve dvije eliminacijske runde ne određuju se klasičnim ždrijebom već na temelju koeficijenta, odnosno učinka klubova u Kupu u zadnjih pet sezona.

Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nema ždrijeba, a već je poznato tko će se susreti u osmini finala Kupa. Još nisu odigrane sve utakmice šesnaestine finala, ali jasno je tko bi mogao ići na koga.

Za glavno iznenađenje šesnaestine finala pobrinula se Segesta, koja je s 3-1 izbacila Osijek na domaćem terenu. Siščani će u osmini finala igrati protiv pobjednika utakmice Koprivnice i Rudeša, koja je u srijedu od 20 sati.