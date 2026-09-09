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OSMINA FINALA KUPA

Nema ždrijeba: Evo protiv koga Dinamo i Hajduk igraju u idućoj fazi Kupa. Segesti se otvara...

Piše Luka Tunjić,
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Nema ždrijeba: Evo protiv koga Dinamo i Hajduk igraju u idućoj fazi Kupa. Segesti se otvara...
Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Nema ždrijeba, a već je poznato tko će se susreti u osmini finala Kupa. Još nisu odigrane sve utakmice šesnaestine finala, ali jasno je tko bi mogao ići na koga

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U srijedu se igralo čak deset utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa, od čega njih osam u terminu od 16.30 sati. Većina pogleda bila je usmjerena prema utakmici Bedema i Dinama, ali na teren su izašli i drugi hrvatski prvoligaši. Osijek je gostovao kod Segeste, Slaven kod Hrvatskog dragovoljca, Lokomotiva kod Tomislava iz Donjih Andrijevaca, Gorica kod Uskoka, dok je Varaždin gostovao kod Zagore.

Već se znaju i parovi osmine finala. Naime, Hrvatska ima zanimljiv format u Kupu, prve dvije eliminacijske runde ne određuju se klasičnim ždrijebom već na temelju koeficijenta, odnosno učinka klubova u Kupu u zadnjih pet sezona.

Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nema ždrijeba, a već je poznato tko će se susreti u osmini finala Kupa. Još nisu odigrane sve utakmice šesnaestine finala, ali jasno je tko bi mogao ići na koga. 

Za glavno iznenađenje šesnaestine finala pobrinula se Segesta, koja je s 3-1 izbacila Osijek na domaćem terenu. Siščani će u osmini finala igrati protiv pobjednika utakmice Koprivnice i Rudeša, koja je u srijedu od 20 sati.

  • Bjelovar/Karlovac 1919 - Vrbovec/Rijeka
  • Vukovar 1991 - Dinamo
  • Slavonija Požega - Hajduk
  • Orijent/Mladost Ždralovi - Slaven Belupo
  • Kustošija/BSK Bijelo Brdo - Gorica
  • Koprivnica/Rudeš - Segesta
  • Varaždin - Lokomotiva
  • Istra 1961 - Neretva

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